La Fira de la Terra se'n va de Barcelona per les discrepàncies amb l'Ajuntament de Barcelona

Cartell de la 27a edició de la Fira de la Terra | @Fira de la terra





La Fira de la Terra marxa de Barcelona . Així ho han informat després de les discrepàncies amb l ?Ajuntament de Barcelona. Els organitzadors van plantejar al consistori resituar la fira i recuperar el seu lloc habitual, la zona del Passeig Lluís Companys del Parc de la Ciutadella, sota l'Arc de Triomf, per celebrar els vint-i-cinc anys de l'esdeveniment, just abans que esclatés la pandèmia. No obstant això, Colau va creure que aquesta fira " no era d'un interès general " i va oferir que es fes al parc Central de Nou Barris , un parc molt allunyat del centre de la ciutat comtal.





Aquesta proposta va indignar els organitzadors de la fira que van carregar amb duresa: "És una decisió arbitrària, practicada per persones que demostren un tarannà autoritari".





Finalment, la vint-i-setena edició -dues després de la tan polèmica edició, que no es van poder fer per culpa de la pandèmia- se celebrarà a la Devesa de Girona els dies 30 d'abril i 1 de maig.





El president de l´Associació Dia de la Terra de Catalunya, Pep Puig, en declaracions pel Diari de Girona , ha assegurat que "des dels orígens de la Fira, sempre s´havia considerat la possibilitat de traslladar-la fora de Barcelona ". Per aquest motiu, i gràcies a la col·laboració entre el govern de la ciutat gironina i els organitzadors, aquesta celebració viatjarà al nord de Catalunya.





Per part del consistori dirigit per Marta Madrenas, el regidor de Sostenibilitat Martí Terés ha assegurat que Girona "està compromesa amb la sostenibilitat" i que des de l'executiu municipal estan "molt contents que la Fira aterri a la ciutat". Amb accés gratuït, la Fira pel Dia de la Terra del 31 d'abril i l'1 de maig a la Devesa és, segons els seus organitzadors, “una festa en defensa del planeta i de lluita contra el canvi climàtic a través de la sensibilització de la cultura ecològica".