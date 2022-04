Pedro Sánchez confirma que les properes eleccions generals seran al desembre del 2023

Pedro Sánchez, president del govern d'Espanya | @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat que les properes eleccions generals es realitzaran el mes de desembre del 2023. Així ho ha assegurat en una entrevista per a 'Mirall Públic '. Sánchez ha assegurat que esgotarà la legislatura i que té estabilitat per aconseguir-ho malgrat que hi pugui haver iniciatives com la reforma laboral que no comptin amb el suport dels seus socis d'investidura.





La seva intenció és que se celebrin coincidint amb els últims compassos d'aquesta presidència, complint la normativa electoral i sense forçar una interpretació de la llei que els podria treure fins i tot el gener del 2024.







Per tant, d'acord amb aquestes premisses, la darrera data possible per a les properes eleccions seria el 10 de desembre del 2023 . El dia que s'acudeix a les urnes és el que sempre s'ha pres com a referència per a l' inici de la legislatura , que s'estén durant quatre anys.





Com que els últims comicis generals van ser el 10 de novembre de 2019, el mandat de les Corts actuals conclourà just quatre anys després, el 9 de novembre de 2023.





D'acord amb l' article 42 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), si no hi ha dissolució anticipada de les Corts, el president del Govern està obligat a expedir el decret de la nova convocatòria 25 dies abans de l'expiració del mandat de les càmeres.





Aquest decret, que es publica l'endemà al Butlletí Oficial de l'Estat, ha d'incloure la data dels comicis, que tal com determina també la llei electoral, se celebraran 54 dies després d'aquesta publicació .





És a dir, que si Sánchez aixeca al límit la legislatura, haurà d'expedir el decret de convocatòria el 16 d'octubre de 2023 (25 dies abans que conclogui) , es publicarà al BOE el 17 d'octubre i les eleccions seran el 10 de desembre (54 dies després de la publicació).





El 10 de desembre del 2023 és el diumenge immediatament posterior a una setmana amb dos festius - el dimecres 6 (Dia de la Constitució) i el divendres 8 (la Immaculada Concepció) - que aprofiten molts espanyols per passar uns dies de lleure, pel que Sánchez hauria de calibrar si això podria afectar la participació i seria convenient optar per una altra data anterior.

En aquest cas, el diumenge 3 de desembre també podria estar condicionat pels mateixos motius en situar-se a l'inici del pont de vacances.