La Federació Espanyola de Futbol va pactar amb Piqué una comissió per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita

Segons ha revelat aquest dilluns El Confidencial , la RFEF va pactar amb Kosmos , l'empresa que presideix Gerard Piqué , una comissió milionària per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Al contracte signat amb Sela, la companyia pública saudita, la Federació es va garantir el cobrament de 40 milions d'euros per cada edició, mentre que Kosmos s'emporta quatre milions per cadascun dels sis exercicis signats, 24 en total.





A més, desvetlla converses entre el president de la Federació , Luis Rubiales , i Gerard Piqué , defensa del Barcelona i president de Kosmos, “A veure, Rubi, si és un tema de diners, si ells (el Reial Madrid) per 8 anirien , hòstia oncle, se'n paga vuit al Madrid i vuit al Barça... als altres se'ls paga 2 i 1... són 19, i us quedeu la Federació sis quilos, oncle... Abans de no quedar-vos res, us quedeu sis quilos. I premem l'Aràbia Saudita i potser el traiem... li diem que si no, el Madrid no va... i li traiem un pal més o dos pals més...", diu Piqué en una de les converses revelades.













Aquesta resposta de Piqué arriba després que Rubiales digués al central blaugrana que el Reial Madrid no contemplava la possibilitat de jugar fora d?Espanya per menys d?aquesta quantitat, vuit milions d?euros.





En una altra conversa entre tots dos, es planteja la possibilitat que el torneig, abans que s'acabés portant Aràbia , es jugui en una seu espanyola. I aquí apareix el nom del Camp Nou . Entre tots dos tramen l'estratègia perquè es disputi al coliseu blaugrana, amb reunió prèvia de Rubiales amb el Reial Madrid per oferir-li que es jugui al Santiago Bernabéu .





"A veure, Geri, mira. Jo ho veuré també això amb el Madrid. Jo crec que el Madrid em dirà que no, això ens ve de puta mare per justificar-nos de cara al futur i diem que és l'estadi amb més capacitat, que és el campió, que és el campió de Copa o finalista de Copa... Jo crec que legitimitat tenim", assenyala Rubiales, segons revela El Confidencial.