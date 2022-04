El Barça a recuperar sensacions contra el Cadis (21:00h)

Jugadors del FC Barcelona celebrant un gol | @ep





El FC Barcelona s'enfronta aquest diumenge al Cadis al Camp Nou a les 21:00 h. Ho farà després de la devacle contra l? Eintracht de Frankfurt de dijous passat que va comportar l?eliminació del Barça de l ?Europa League. El tècnic blaugrana no va sortir gens satisfet del partit contra els alemanys sobretot pel fet de concedir dos gols als primers 35 minuts de joc i ja haver d'anar a remolc tot el partit.





Amb la ferida encara oberta després de l'esperpent viscut a les grades per la invasió d'aficionats germànics. De fet, aquests últims dies es parla més de mesures, de culpables i de 'càstigs' que del que és merament esportiu. Sense anar més lluny, la Grada d'Animació va anunciar ahir que no compareixerà al fons del coliseu blaugrana com a resposta.

















Començant per la defensa, amb les baixes de Ronald Araujo per sanció i de Piqué per lesió gairebé no li queda cap altra al tècnic egarenc que estirar Clément Lenglet. D'aquesta manera, la defensa podria estar formada per Alves-Eric Garcia-Lenglet-Jordi Alba. Al centre del camp també està obligat Xavi a introduir modificacions. Pedri es perdrà el que resta de temporada, de manera que la tornada a l'onze de Frenkie de Jong es dóna per feta. A priori, amb Gavi i Busquets com a escuders.





I a la zona ofensiva, un futbolista que té números de descansar després de rendir per sota del seu nivell les últimes setmanes és Pierre-Emerick Aubameyang . Memphis seria l'elegit per acompanyar a Dembélé i Ferran . Luuk és una altra alternativa, però tot sembla indicar que seguirà amb el rol de revulsiu. Xavi podria pensar a ficar Adama tenint en compte que dijous hi ha un altre compromís d'altura davant la Reial , però el cert és que el de l'Hospitalet ha enganxat una baixada les últimes setmanes.