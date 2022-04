Rússia bombardeja una cuina humanitària a Kharkiv dirigida pel xef José Andrés

Xef José Andrés | @ep





L'impacte d'un míssil rus en un local utilitzat per l' ONG “World Central Kitchen”, fundada pel xef espanyol José Andrés , l'anomenada “ cuina solidària ” per als civils ucraïnesos, va deixar quatre ferits a la ciutat de Kharkiv , a l'est del país.





El director de l'ONG, Nate Mook, va informar de l'atac patit el darrer dissabte a través del seu compte a twitter , on va mostrar imatges del lloc i va concloure que “cuinar és un acte heroic de valor”. “La nostra feina continua. El personal del restaurant es trasllada amb el menjar i l'equip no afectat a un altre local de Kharkiv ”, va expressar.





Mook va assegurar que els ferits “s'estan recuperant bé” i que tot l'equip vol continuar amb la feina “amb valentia”.





L' ONG fundada per José Andrés està activa a diferents punts d' Ucraïna des de pràcticament l'inici de la invasió i ofereix menjar calent gratuït a desplaçats i altres civils afectats pel conflicte.





El mateix xef espanyol ha estat els dies passat a la regió de Kíev , després d'haver iniciat la seva tasca en ciutats poloneses on van arribar els primers refugiats , des d'on va passar després a altres punts d' Ucraïna .

















EL SUPORT DE PERE SÁNCHEZ

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, va traslladar aquest diumenge al cuiner espanyol el suport després de l'atac i li va agrair la “immensa i solidària” tasca que desenvolupa en aquest país a través de la seva ONG World Central Kitchen.





Sánchez va desitjar una ràpida recuperació a les quatre persones que van resultar ferides quan un míssil va impactar al local de l' ONG a Kharkiv , segons el missatge difós a Twitter .





”Gràcies per la immensa i solidària tasca que feu per ajudar a pal·liar els efectes d'aquesta cruel guerra. Espanya seguirà completament bolcada amb Ucraïna ”, va escriure Sánchez .