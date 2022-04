Sonae Arauco signa el seu primer finançament sostenible amb un crèdit de 184 milions liderat per CaixaBank

Sucursal de CaixaBank | @ep





Sonae Arauco, una de les empreses de solucions en fusta més grans del món, ha signat el seu primer finançament sostenible amb un crèdit sindicat de 184 milions d'euros liderat per CaixaBank. El tipus d'interès del finançament s'ha vinculat a dos indicadors ASG (Ambiental, Social i de Governança): d'una banda, a l'augment de l'ús de fusta reciclada i, a més, a la disminució dels accidents laborals a les plantes de Sonae Arauco.





CaixaBank ha liderat el préstec sindicat, actuant com a coordiandor del finançament i agent de sostenibilitat. A l'operació també hi han participat Abanca, Caixa Geral de Dipòsits, Export Development Canada i The Bank of Nova Scotia.





Segons António Castro, director financer de Sonae Arauco : “Aquest finançament està alineat amb l'estratègia de Sonae Arauco i demostra que estem compromesos amb una evolució sostenible del negoci, en què la salut i la seguretat dels nostres empleats és la nostra major prioritat”.





“Vincular el rendiment de la sostenibilitat de Sonae Arauco al seu rendiment financer és un pas natural al camí que hem pres per fer realitat la nostra visió de crear solucions de fusta que millorin la vida de les persones i desenvolupin un paper rellevant en el desafiament del canvi climàtic”, afegeix Castro .





Amb aquest finançament, Sonae Arauco es compromet, fins al 2026, a augmentar en un 19% el volum de fusta reciclada incorporada als seus productes i també es fixa com a meta una reducció significativa dels accidents laborals amb baixa laboral.





S&P ha validat la substancialitat dels indicadors seleccionats o KPI proposats, així com els objectius (Sustaianbility Performance Targets) marcats durant la vida del finançament. Aquest informe anomenat Second Party Opinion planteja un camí ambiciós de creixement en matèria ASG per a la companyia i l'alineament amb els Sustainability Linked Lloen Principles emesos per la Lloen Market Association.





El finançament també ha comptat amb la participació de Clifford Chance i Garrigues com a assessors legals de l?operació.