Aquest dimarts es reprèn el servei de la L5 de metro entre Diagonal i Vilapicina

Aquest dimarts es reprèn el servei de la L5 | @EP





Aquest dimarts, 19 d'abril, a l'inici del servei, quedarà normalitzat el tram Diagonal-Vilapicina de la línia 5 de metro on Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha executat obres de millora des del passat dia 9. S'estan realitzant proves de circulació de trens i funcionament de la senyalització per assegurar que a les 5 del matí la línia torni al servei habitual d'extrem a extrem de Cornellà Centre fins a Vall d'Hebron.





Les obres executades en aquest tram formen part d'una actuació integral de renovació de via entre la Sagrera i Horta , que continuarà a l'estiu, a la qual TMB destina 15 milions d'euros. Avançar una part permet que al juliol i l'agost les afectacions siguin menors. També s'ha retirat fibrociment de l'estació de Maragall .





La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha agraït “la col·laboració de la ciutadania durant aquests dies en què un nombre important de persones ha previst itineraris alternatius i així ha facilitat que la mobilitat s'hagi desenvolupat adequadament. Aquestes obres permeten reduir les incidències, millorar el servei del metro de Barcelona, augmentar el confort dels usuaris i mitigar les vibracions que es transmeten als edificis de l'entorn, a més de preparar futurs increments de freqüència, i alhora fer possible avançar en objectiu de desamiantar tota la xarxa”.





Mesures contra les vibracions

En els deu dies d'obres s'ha avançat més del previst inicialment: 1.681 metres de via simple en comptes de 1.154 (+45%). Entre Verdaguer i Sagrada Família s'ha completat la renovació de 1.037 metres de via (se n'havien calculat 600). Al tram s'han retirat el balast antic, les travesses de fusta i les fixacions rígides, i s'ha muntat el carril sobre nou balast, travesses de formigó i fixacions elàstiques. Entre la Sagrera i el Congrés s'ha renovat un altre tram de 644 metres de via (se n'havien previst 554), en què s'ha construït una nova plataforma sobre base de formigó amb nous drenatges i s'han muntat nous carrils amb fixacions antivibratòries.





A prop de La Sagrera , però en sentit oposat, s'ha preparat l'aparell de via (mecanisme que facilita les maniobres de canvi de sentit dels trens) perquè l'estació pugui continuar en servei com a terminal de la L5 durant el tall de l'estiu i es mantingui la funcionalitat del conjunt de l'intercanviador Metro-Rodalies.





L'elevada productivitat dels equips de treball es deu en part al bon funcionament dels pous tècnics pels quals ha entrat i sortit bona part de la maquinària i el material d'obra, principalment del que es va obrir els dies previs al costat de l'estació S agrada Família , però també l'habilitat al carrer Garcilaso.





Alhora, TMB ja ha executat la retirada dels materials amb contingut d'amiant localitzats a l'estació Maragall . Aprofitant el tall i amb l'estació tancada i segellada, s'han extret de forma segura 8.750 quilos (700 metres quadrats) d'aplacat amb contingut de fibrociment situat als murs laterals de l'estació, a l'alçada de l'andana. Les planxes han estat embalades convenientment i transportades a un abocador autoritzat.





Durant el tall del servei, on la meitat de dies eren laborables i la meitat festius, l'alternativa de mobilitat més eficient i utilitzada ha estat la pròpia xarxa de metro. Per això, les línies 1, 2, 3 i 4 s'han reforçat de mitjana un 20%. També s'han reforçat les línies de bus H8 i D50.





Com a complement, TMB ha posat en funcionament un servei de llançadora dotat amb fins a 30 autobusos articulats, on tenien prioritat les persones amb mobilitat reduïda.

Per informar de la suspensió del servei i oferir les millors alternatives a cada usuari, TMB ha desenvolupat des del 28 de març una intensa activitat de difusió mitjançant informadors, cartelleria, panells publicitaris, fulletons (un de global i deu més per a les estacions afectades), la web corporativa, les xarxes socials, la megafonia i altres canals de la xarxa de metro.





Els informadors han estat presents a les vuit estacions de metro on no circulaven els trens per Setmana Santa (Verdaguer, Sagrada Família, Sant Pau / Dos de Maig, Camp de l'Arpa, La Sagrera, Congrés, Maragall i Virrei Amat), a totes dues han fet de terminals provisionals ( Diagonal i Vilapicina ) i en vuit estacions més de la línia.