La meitat dels que van tenir coronavirus lleu poden desenvolupar COVID perllongat

El problema que sorgeix de la simptomatologia de COVID és una constant des que es va iniciar la pandèmia ja fa més de dos anys. El virus causa una varietat de símptomes com ara la tos, la febre i els trastorns de l'olfacte i el gust. El problema és que el fet que aquests símptomes es puguin prolongar al llarg del temps pot fer que es redueixi considerablement la qualitat de vida dels pacients.





Segons un estudi recent publicat a la revista Nature , la meitat (49,5 %) dels casos lleus de coronavirus van presentar signes de COVID perllongat, sent que en el 52% d'aquesta població es van estendre per una mitjana de 29 dies.





A suggeriment de l' Organització Mundial de la Salut (OMS), s'han publicat pautes que indiquen que es pot considerar que els pacients hospitalitzats amb COVID-19 ja no acullen el virus i poden ser donats d'alta quan hagin passat 72 hores des de la resolució dels símptomes, o si van passar entre 15 i 10 dies des de l'inici de la malaltia en aquells que van haver de ser hospitalitzats.





No obstant això, un subgrup de pacients infectats amb SARS-CoV-2 experimenten efectes a llarg termini de COVID-19, l'anomenat COVID perllongat . Un terme utilitzat per descriure la presència de diversos símptomes que persisteixen setmanes o mesos després de la infecció per SARS-CoV-2 , independentment del cep viral.





Es va encarar un nou estudi a càrrec de més d'una desena d'especialistes pertanyents al D epartament d'Epidemiologia, Control i Prevenció de Malalties Infeccioses de l'Escola de Graduats en Ciències Biomèdiques i de la Salut de la Universitat d'Hiroshima del Japó que s'acaba de publicar recentment.







Per a aquesta investigació els científics van sol·licitar als pacients de dos hospitals locals especialitzats a atendre malalties per COVID-19 que completessin una enquesta autoadministrada per identificar els seus símptomes, els efectes en les condicions psicològiques i l'exercici laboral, i les seves experiències d'estigma i discriminació relacionats amb COVID-19.







"L'anàlisi de les respostes de 127 pacients recuperats va mostrar -va assenyalar Junko Tanaka, autor principal del document- que el 52,0% tenia seqüeles en una mitjana de 29 dies des de l'inici de la malaltia" . Les taxes de prevalença de seqüeles posades o prolongades de COVID-19 reportades a la literatura varien considerablement depenent de la ubicació geogràfica de l'àrea d'estudi i els factors d'antecedents del pacient.





Per exemple, la freqüència d'una o més seqüeles en supervivents de COVID-19 va ser del 32,6% entre 488 persones (2 mesos després de l'alta) als Estats Units, 87,4% entre 143 persones (2 mesos després de l'inici dels símptomes) a Itàlia , 66 % entre 150 persones (2 mesos després de l'inici dels símptomes) a França , 74 % entre 110 persones (3 mesos després de l'inici dels símptomes) al Regne Unit , 50,9 % entre 277 persones (2-3 mesos després de l'inici dels símptomes) a Espanya , i 76% entre 1.733 persones (6 mesos després de l'inici dels símptomes) a la Xina .





Estudis previs van reportar fatiga com la seqüela més comuna. “la fatiga va ser la quarta (11,0%) seqüela més freqüent al nostre estudi -continua l'especialista-, després dels trastorns de l'olfacte (15,0%), del gust (14,2%) i de la tos ( 14,2%)”. El COVID-19 afecta diversos teixits i òrgans, com els dels sistemes respiratori, cardiovascular i neurològic. Els possibles mecanismes subjacents poden incloure seriosos problemes immunològics i dany inflamatori en resposta a la infecció aguda, així com canvis fisiopatològics específics del virus.





“Fins i tot en pacients amb COVID-19 lleu que no van requerir oxigen suplementari o suport ventilatori –va declarar Tanaka– , el 49,5% van informar seqüeles. Després de l´ajust per edat, sexe i tabaquisme, la gravetat de la COVID-19 no va ser un factor significatiu associat amb les seqüeles”.







Quant a l'impacte en l'exercici ocupacional, el 17,4% dels pacients post-COVID-19 tenien deterioraments moderats o severs associats amb l'insomni en el 20% dels subjectes. "Al mateix temps -afegeix Tanaka - s'han informat símptomes psiquiàtrics a llarg termini després de la recuperació de la COVID-19 aguda, inclosos el trastorn d' estrès posttraumàtic (TEPT), la depressió, l'ansietat i els símptomes obsessivocompulsius".





En síntesi, el document confirma que els especialistes van observar COVID perllongat al 52% de la població de l'estudi en una mitjana de 29 dies després de l'inici de COVID-19 . Les taxes de prevalença de COVID perllongat van variar segons el grup d'edat, i els pacients més grans tenien taxes més altes. “Identifiquem el COVID perllongat a la meitat (49,5 %) dels casos lleus i analitzem els impactes potencialment profunds del COVID perllongat a les comunitats locals. Els nostres resultats justifiquen un estudi de cohort a llarg termini ia gran escala en el futur”, va concloure l'especialista.