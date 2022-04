La inflació posa en risc la viabilitat del 15% de les empreses

Més del 94% de les pimes espanyoles han estat afectades per la pujada de preus | @ep







La inflació està afectant el poder adquisitiu dels ciutadans i també les empreses. La pujada de preus de les matèries primeres i de l'energia, que s'ha agreujat des de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna, està provocant que més de la meitat de les petites i mitjanes empreses espanyoles tinguin dificultats per poder assumir les despeses a subministraments, costos laborals i impostos. Davant d'aquesta situació econòmica, un 15% de les pimes espanyoles ja pateixen problemes de viabilitat.





Concretament, més del 94% de les pimes espanyoles reconeixen que s'estan veient afectades (32,77%) o molt afectades (62,18%) per l'alça de la inflació dels últims mesos , segons conclou el Baròmetre d'opinió de les pimes #LaPymeParla realitzat entre gener i abril per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) i publicat aquest dilluns.





Mentrestant, només un 4,2% dels enquestats assegura haver patit “ molt poc ” aquesta situació i un 0,84% no ho ha notat. Per al 70,83%, l'encariment dels preus impacta en el cost dels subministraments. A més, un 29,17% ho està patint a la factura energètica.





La conseqüència de tot això és que gairebé un 40% de les empreses han vist reduïts els seus marges de beneficis “ sensiblement ”, i un 16,67% s'enfronta a la mateixa situació, encara que de manera lleu. En total, més de la meitat de les pimes (55,84%) han vist reduïts els marges per la inflació. A causa d'aquesta pujada de preus, un 15% de les empreses enquestades considera que la supervivència del seu negoci en els propers mesos està en perill 15,83% es veuen obligades a accedir a finançament per afrontar les despeses més grans, ja que moltes no poden repercutir els costos en el preu final.





Així, el 42% de les pimes consultades afirma que no repercuteix l'augment de costos al preu, mentre que una mica més del 58% de les empreses consultades sí que està traslladant l'increment de costos. Això no obstant, l'augment de preus no sempre és suficient per compensar l'encariment dels combustibles, l'electricitat i els aliments, ni per garantir-ne la viabilitat.





L'informe de Cepime alerta que la “ crisi de preus ” es produeix quan les empreses es trobaven en procés de recuperació de la crisi derivada de la pandèmia. Així, assenyala que set de cada deu companyies diuen que la crisi de la Covid-19 els va afectar “ negativament ” (51%) o “ molt negativament ” (19%). A més, més de sis de cada deu empreses qualifiquen la situació econòmica actual com a “ dolenta ” (48%) o “ molt dolenta ” (15%). En aquest context, la gran majoria (82%) no considera apropiada l'acció del Govern envers les empreses i set de cada deu no comparteix la darrera reforma laboral.





Com ha afectat la seva empresa la crisi derivada del Covid-19? | Cepime





Vendes

Quant a la facturació dels darrers 12 mesos, més de la meitat de les empreses han registrat un estancament (28% de les consultades) o una caiguda d'aquesta facturació (30%).





A més, les caigudes de facturació superen el 7% de descens per al 18% de les companyies. De cara als propers dotze mesos, el 40% se'ls enquestats estima que les seves vendes seguiran més o menys igual, i un 27% preveu que pugin entre un 3% i un 7%. Per contra, un 14% estima que baixaran entre un 3% i un 7%, i un 6% creu que baixaran més d'un 7%.







El 42% de les empreses enquestades compta amb expectatives normals per als propers dotze mesos. Un 29% creu que el futur de la seva empresa és bo, davant d'un 22% que creu que la situació serà dolenta. Pel que fa als problemes que més preocupen les pimes en aquests moments, destaquen els relacionats amb l' increment dels costos laborals (54%) i dels impostos (49%). Tot seguit, se situen les dificultats per trobar personal qualificat (39%), l'augment dels costos dels insums (32%) i la morositat (17%).





Ocupació

Per la seva banda, la feina presenta una evolució més positiva. Les empreses que van decidir augmentar la plantilla van ser més que les que la van reduir. D'aquesta manera, mentre que un 20% de les empreses consultades van augmentar el nombre d'empleats, el 16% el va retallar. D'altra banda, més del 63% de les empreses va mantenir l'ocupació estable en els dotze últims mesos. En els últims 12 mesos, el 50% de les empreses enquestades va mantenir els seus salaris gairebé sense modificacions i un 33% van pujar els sous entre un 2% i un 5%. Per part seva, un 9% de les pimes van baixar els sous.





Les expectatives per als propers dotze mesos també són positives, subratlla Cepyme . Un 88% creu que mantindrà estable la plantilla o la incrementarà. En concret, un 68% preveu que el nombre d'empleats quedarà igual els propers 12 mesos, davant d'un 16% que creu que pujarà entre un 3% i un 7%, ia 4% que preveu una gran pujada. Al costat contrari, un 9% dels enquestats creu que reduirà la plantilla entre un 3% i un 7% i un altre 3% de les pimes considera que el nombre d'empleats es reduirà molt.





Com qualificaria la situació econòmica actual? | Cepime





Tot i aquestes dades una mica més positives, Cepyme assenyala que de l'evolució i previsió de vendes i d'ocupació es desprèn que les empreses estan patint una caiguda de la productivitat, tant pel que fa a vendes per treballador, com al benefici per cada un. El Baròmetre reflecteix que les pimes no preveuen que la caiguda de la productivitat se solucioni a curt termini, per la qual cosa és un aspecte preocupant, que en compromet la competitivitat i el futur.