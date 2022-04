Gerard Piqué: "L'única cosa il·legal és agafar àudios privats i filtrar-los per interès" /@EP

El defensa del FC Barcelona i president de Kosmos, Gerard Piqué, va deixar clar que qualsevol operació de la seva empresa amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) és "totalment legal" i que "l'única cosa il·legal" de tot el que ha sortit a la llum aquest dilluns “és agafar àudios i filtrar-los per interès”.

Segons uns àudios publicats per 'El Confidencial', el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i Piqué mateix haurien pactat una comissió de 24 milions d'euros per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.

"'El Confidencial' em truca fa una setmana i em diuen que això sortirà. Els vaig dir que m'era igual, no m'he d'amagar de res, estem parlant d'una cosa que és totalment legal. La gent pot dubtar de si és normalment correcte o si hi ha un conflicte d'interès, però el que és il·legal és agafar àudios privats i filtrar-los per interès, que no cal ser ximple per saber qui pot estar darrere”, va assenyalar Gerard Piqué en una roda de premsa a través de el seu canal de 'Twitch'.

El central, que va recordar que la notícia de l'acord amb Kosmos i la comissió “ja va sortir el 2019”, no va voler entrar en aquesta polèmica de qui era la persona interessada a treure això a la llum. "No anomenaré ningú i mem a Javier (Tebas), que també fem coses amb LaLiga o la UEFA. Quan portes un negoci és per a tots, així funciona el negoci, el que passa és que aquest és un país habituat a pensar malament", va remarcar.

"No em vull posar a pensar en si van per mi o per la RFEF, això és una filtració malintencionada. S'usen uns àudios fora de context per crear una notícia, la notícia és que s'han filtrat àudios de manera il·legal", va afegir .