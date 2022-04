El Barça es desinfla /@EP

El FC Barcelona va rebre aquest dilluns al Camp Nou el Cadis i va tornar a punxar. Va perdre per la mínima (0-1), però ho va fer. I encara que la lliga estava sentenciada abans que es disputés la 32a jornada de la competició, amb aquesta derrota va deixar el camí lliure al Reial Madrid.

Aquesta mateixa setmana, els homes de Xavi van perdre davant l'Eintracht Frankfurt (2-3) i van dir adéu a l'Europa League. I van tornar a perdre al seu estadi davant el Cadis. Sembla que en les últimes trobades han perdut l'espurna que havien trobat en les últimes trobades. L'equip, poques setmanes després de l'arribada del de Terrassa a la banqueta, va millorar molt i va començar a golejar els rivals. Però tot sembla haver estat una mena de miratge que s'ha esvaït.

El conjunt català va afrontar l'inici del partit amb Memphis en lloc d'Aubameyang. I amb rotacions en defensa a causa de la lesió de Piqué i la sanció de Araújo. Però això no és excusa per justificar perquè s'han vingut a menys. Tant, que l'ocasió més clara que van tenir davant un Cadis que estava en llocs de descens abans de disputar la jornada va arribar al minut 89.

Jeremías Ledesema va ser el que va evitar el gol de l'empat just abans que l'àrbitre indiqués el final del matx. I és que ells s'havien avançat al marcador al minut 48: Lucas Pérez va empènyer la pilota al fons de la xarxa sense cap dificultat. A més, van poder ampliar distàncies en alguna ocasió en què Ter Stegen va rebutjar la pilota.

"No ha entrat la pilota. Hem generat moltes ocasions. El Cadis està molt ben organitzat i Sergio treballa molt bé. No hem materialitzat les ocasions. En marcar, encara han fet que el partit fos més lent. Seguim amb l'objectiu de la Champions intacta. És una setmana molt dolenta i cal canviar la dinàmica com més aviat millor. El porter d'ells ha fet un gran partit. Hem de ser més competitius i cal mirar-se a la cara perquè no podem perdre davant el Cadis", va dir Xavi al finalitzar el partit.