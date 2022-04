Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez anuncien la mort del seu nadó /@cristià

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez van anunciar aquest dilluns la mort d'un dels seus nadons. Esperaven bessons, però un d'ells, el nen, va morir durant el part.

"Amb la nostra més profunda tristesa hem d'anunciar la mort del nostre fill. És el dolor més gran que uns pares poden sentir", van escriure en un comunicat conjunt que van compartir a les xarxes socials.

"Només el naixement de la nostra nena ens dóna la força per viure aquest moment amb una mica d'esperança i felicitat. Estem devastats per aquesta pèrdua i preguem privadesa en aquest dur moment. Nadó, ets el nostre àngel. Sempre t'estimarem", va escriure la parella. A més, van voler agrair als sanitaris que els van atendre per la feina.

Cristiano i Giorgina tenen una filla, Alana, de tres anys. A més, el futbolista és pare de Cristiano Jr, Eva María i Mateo. Ara han esdevingut pares d'una nena i, lamentablement, han perdut l'altre nadó.