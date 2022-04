El mediador de l'ONU reconeix que aconseguir un alto el foc a Ucraïna encara "no està a l'horitzó"

El mediador especial de l'ONU per Ucraïna i secretari general adjunt de l'ONU per a Assumptes Humanitaris, Martin Griffiths, ha reconegut que aconseguir acords per a un alto el foc humanitari puntual en determinades regions "no està a l'horitzó en aquest moment".





"No hi ha cap alto el foc a l'horitzó en aquest moment, però podria estar-ho d'aquí a unes setmanes. Potser d'aquí a una mica més de temps", ha afirmat Griffiths en roda de premsa des de la seu de l'ONU a Nova York recollida per la cadena CNN.





Martin Griffiths @ep







Griffiths ha explicat que té previst viatjar aquesta mateixa setmana a Turquia per reunir-se amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, per cercar fórmules amb les quals l'ONU pugui recolzar el procés de negociació entre Ucraïna i Rússia i ha afirmat estar "molt impressionat" per la tasca de mediació de Turquia.





"Necessitem observar molt, molt acuradament les converses i per això viatjaré aquesta setmana a Turquia", ha explicat Griffiths. Després podria desplaçar-se de nou a Rússia. "Crec que hi hauria de tornar", ha indicat.





De fet, Griffiths ha apuntat que Turquia podria ser l'amfitriona d'un "grup de contacte humanitari", un fòrum per estudiar fórmules per garantir l'enviament d'ajuda humanitària a la població necessitada.





Les autoritats ucraïneses ja haurien donat el vistiplau a aquesta proposta i Griffiths espera que també ho faci pròximament el Govern rus.





"He plantejat a ambdues parts que acordin reunir-se sota els auspicis de l'ONU en format virtual o en persona per abordar qüestions humanitàries, en particular el seu component militar, possiblement una treva, la seva supervisió, els corredors segurs, les prioritats humanitàries", ha explicat Griffiths.





Aquest diumenge, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va parlar amb el mandatari turc per expressar el seu suport al procés d'Istanbul en el marc de la guerra d'Ucraïna i va reiterar la necessitat d'organitzar corredors humanitaris per a la distribució d'ajuda.





Així mateix, durant la seva conversa, van discutir altres temes, com la situació a Jerusalem. En aquest sentit, el secretari general va reafirmar la seva aposta per mantenir i respectar el 'statu quo' als llocs sagrats de la ciutat, segons un comunicat de Nacions Unides.





A més, Guterres ha expressat la seva preocupació pels "continus atacs" contra ciutats ucraïneses, sent els més recents els de Lviv, Dnipró, Khàrkiv i Mikolaiv, en els quals hi ha nombroses víctimes civils i destrucció en àrees residencials.





"El Secretari General està molt preocupat per la contínua i atractiva situació humanitària a la ciutat assetjada de Mariúpol, que ha estat destruïda en gran part per setmanes d'implacables atacs russos", ha dit el seu portaveu, Stéphane Dujarric.





Per això, ha recordat a les parts que "tinguin la cura més gran" per evitar víctimes civils. També ha instat la promulgació d'un alto el foc humanitari per engegar corredors humanitaris segurs.