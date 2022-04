Isabel Pantoja podria ser desnonada de Cantora aquest dimecres

A l'espera de conèixer la sentència que podria tornar a portar-la a presó per un presumpte delicte d'insolvència punible - i que el jutge comunicarà els propers dies - Isabel Pantoja s'ha convertit de nou en notícia, però en aquest cas pels seus deutes urgents. econòmiques, que podrien fins i tot acabar amb el desnonament de la tonadillera de Cantora.





I és que segons ha revelat ' Visca la vida ' aquest diumenge i aquest dilluns ha ampliat ' El programa d'Ana Rosa ', la vídua de Paquirri hauria rebut a finals de 2021 la notificació de l'Agència Tributària que la famosa finca seria embargat pel deute de 414.080 euros que Pantoja manté amb Hisenda i que, de no fer front a aquesta elevadíssima quantitat, es procediria al desnonament de Cantora, emprant la força si fos necessari.





L'artista desnonada? Quan? Doncs abans del que pensem: el proper 21 d'abril - en 3 dies - a les 10.30 hores. Una data marcada en vermell al calendari de la mare de Kiko Rivera que, in extremis, hauria aconseguit arribar a un acord amb Hisenda per evitar ser 'desallotjada' de casa seva.





Per això, Pantoja ha posat la gira de concerts per Amèrica com a aval i l'Agència Tributària s'emportarà el 80% del que facturi la tonadillera pels compromisos que té al maig a Xile (on oferirà dos concerts), el Perú i l'Argentina.





Una solució desesperada amb què de moment ha aconseguit salvar Cantora, la hipoteca de la qual fa més de dos anys que no paga, pel que al seu deute amb Hisenda s'uneixen els més de 1.5 milió d'euros que deu a una entitat bancària i que, si no afrontar properament, podria acabar amb la finca embargada.





Tot i això, la sort podria canviar per a Isabel, ja que un empresari amic seu hauria tancat 10 gales de l'artista per Amèrica, per les quals cobraria un milió d'euros - 100.000 euros per cadascuna - que podrien ser la solució als seus precs per pagar part dels seus deutes, vendre Cantora i començar de zero a Madrid.