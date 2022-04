Troben mort l'exdirector d'un dels principals bancs de Rússia

Un misteriós cas d'assassinat a Moscou ocupa actualment les autoritats: l'exvicepresident del Gazprombank rus Vladislav Avaiev (50 anys) va ser trobat mort al seu apartament, igual que la seva dona i la seva filla Maria (13 anys).





Una parent havia intentat prèviament comunicar-se amb la família per telèfon diverses vegades, sense èxit. La dona es va preocupar i va decidir visitar els seus éssers estimats. Va trobar els cossos de l'exvicepresident de Gazprombank i la seva dona Elena en una habitació. El cos de la seva filla Maria, de 13 anys, era a una altra habitació. Totes les víctimes tenien ferides de bala.





Segons les conclusions preliminars de la investigació, es tracta d'un assassinat i posterior suïcidi, és a dir, Vladislav Avayev va matar primer la seva dona i la seva filla adolescent i després es va suïcidar . Per exemple, es diu que el cap de família assassinat tenia una arma a la mà.





Els antecedents del fet encara no són clars. També podrien ser de naturalesa purament privada. Segons informació extraoficial, l'exbanquer tenia una relació difícil amb la dona. Es diu que el conductor va descobrir que estava embarassada. A més, es diu que va tenir una disputa legal sobre la custòdia de la seva filla. El matrimoni de tots dos no va ser divorciat.





Gazprombank, del qual el banquer mort era expresident, és vist actualment com una espècie de cavall de Troia rus . Actualment, els lliuraments de petroli i gas es processen a través dels comptes. El banc, segons l?acusació, també està finançant la guerra d?Ucraïna amb els seus ingressos. Una de les principals raons per les quals les sancions contra Rússia actualment tenen poc efecte: Gazprombank n'ha estat eximit.





Gazprombank és un dels bancs més grans de Rússia . Va ser fundada el 1990 com una subsidiària del grup energètic rus Gazprom, però ja no té una participació majoritària. Avui és una societat anònima oberta però indirectament és en gran part propietat de l'estat rus. És a dir, els accionistes més grans són el fons de pensions Gazfonds (49 per cent), Gazprom (35 per cent) i Vneshekonombank (10 per cent). A més del negoci bancari pur, Gazprombank també és un dels grups de mitjans més grans de Rússia a través de la seva subsidiària Gazprom-Media. A més, el banc és propietari d?una empresa d?indústria pesant (OMZ) que produeix equips per a mineria, petroquímica i plantes d?energia nuclear.