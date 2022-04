L'advocat que va vendre mascaretes a la Generalitat es va traslladar a Singapur després del "mascarillazo" de 35 milions d'euros

Roger Parellada , l'advocat que va vendre mascaretes a la Generalitat per valor de 35 milions d'euros, va crear una societat a Singapur després de l'operació amb l'Executiu català, Aris PrimePartners Asset Management PTE LDT, i que té com a objecte social la gestió d'actius financers segons ha informat aquest dimarts en exclusiva El Confidencial.





L' Oficina Antifrau de Catalunya va emetre un comunicat en què afirma que va ser un "acte de temeritat" l'avançament de 35 milions d'euros que la Generalitat va fer a l'empresa Basic Devices SL corresponent a un contracte per emergència per a l'aprovisionament de material sanitari realitzat el 20 de març del 2020 per part de l'Institut Català de la Salut (ICS) a l'empresa de Parellada.





Marcaretes - Unsplash





En un comunicat, Antifrau va recordar que el dia en què es va realitzar l'avançament, responsables de la Conselleria de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda van presentar una denúncia per temptativa d'estafa, encara que finalment hi van desistir unes hores després.





El 5 de maig del 2020 es va modificar i desistir parcialment del contracte d'emergència, per la qual cosa el contracte --inicialment de 60,5 milions d'euros-- es va reduir a la meitat, i el 3 de desembre tots els materials contractats es van lliurar a la Generalitat segons el plec de condicions.





Tot i això, Antifrau considera que existia manca d'informació relativa a l'origen i als contractes preliminars en l'encàrrec d'emergència i que les consultes no haguessin estat "ni aclaridores ni transparents". A més, Antifrau contempla la possibilitat que, en el moment de la contractació, l'empresa es trobés "en situació de prohibició de contractar", ja que no es trobava inscrita com a empresa al sistema de la Seguretat Social.





Tècnicament, segons Antifrau, l'abonament anticipat de 35.000.000,20 € efectuat el 20 de març

de 2020 es va realitzar sense empara legal, ja que l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 (BOE 13.03.2020), no va habilitar a fer abonaments anticipats en el marc de la tramitació

d'emergència regulada en l'article esmentat fins al 28 de març de 2020, data en

que va entrar en vigor la segona modificació introduïda en aquest article.



Tampoc l'Acord del Govern de la Generalitat de 12.03.2020, pel qual es declara d'emergència la contractació de subministraments i serveis en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del SARS-CoV-2, feia cap referència a la possibilitat d'abonament anticipat del preu.



Tot i així, l'abonament d'aquella quantitat important es va fer, sense que, malgrat tot, es trobe a l'expedient administratiu aportat per l'ICS cap justificació documentada sobre la necessitat inajornable i inevitable de fer-ho . L‟ordre de pagament de l‟import es va realitzar sense que s‟acredités cap garantia, ni que fos bàsica o precària, per part de l‟empresa contractista; si més no , aquesta Oficina Antifrau no la coneix.







Tot i les condicions extremes en què es va dur a terme l'encàrrec d'emergència i l'ordre de pagament anticipat, aquest darrer ha de ser qualificat per aquesta Oficina Antifrau com a acte de temeritat, que va suposar haver d'assumir un risc no controlat. La quantitat que es va avançar

va ser molt elevada, les referències de l?empresa destinatària dels 35 milions d?euros eren febles, tot això en un entorn de mercat de màxima desconfiança i tensió. De fet, persones alienes a l'organització pública van ser les que van aixecar l'alerta que s'estava davant d'una possible estafa, invocant, respecte Basic Devices, SL, paràmetres de fiabilitat i solvència que

fàcilment podien haver estat detectats pel mateix òrgan de contractació, com és el de la presentació de comptes anuals al Registre Mercantil corresponent.



S'ha considerat oportú recomanar al Departament d'Economia i Hisenda que, mitjançant els seus òrgans d'assessorament jurídic, reguladors i fiscalitzadors, fixi instruccions, elabori protocols i plans de contingència concrets que incorporin criteris per evitar disfuncions i riscos com els exposats i per evitar pràctiques administratives susceptibles de millora en

supòsits semblants.







EL DOCUMENT DE L'OFICINA ANTIFRAU AL COMPLET