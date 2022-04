Balmón (PSC): el Govern central "no està darrere" del presumpte espionatge a líders independentistes

El vicepresident executiu de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Cornellà de Llobregat (PSC), Antonio Balmón , ha defensat aquest dimarts que el Govern central "no està darrere" del presumpte espionatge a dirigents independentistes.





Antonio Balmón en una conferència @ep





En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, ha dit que "és totalment censurable que es pugui produir" i ha recordat que el Govern ha explicat de manera rotunda --ha dit-- que els serveis policials no han actuat sota el programa Pegasus per autoritzar el suposat espionatge.





"Tinc totes les garanties i confio plenament en allò que diu el Govern. Estic convençut que el Govern d'Espanya no està darrere d'aquest espionatge. Ho tinc molt clar", ha assegurat.





A més, ha defensat que al capdavant dels ministeris que podrien suposar haver autoritzat aquest presumpte espionatge "hi ha dos jutges d'una trajectòria democràtica important i professionalment molt creïble", i confia que el cas es pugui aclarir sota investigació judicial.





Preguntat per si considera que aquest cas pot afectar la relació del Govern amb ERC i, en concret, la taula de diàleg, ho ha descartat i ha opinat: “Això no deixarà d'evitar que la situació del Govern i la de l'independentisme sigui fràgil".





CASOS CORNELLÀ I HOSPITALET





Sobre el cas de presumptes irregularitats a l'Ajuntament de Cornellà i al Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha explicat que està tranquil perquè són “dos contractes de valor de 57.000 euros” i que han presentat tota la documentació al jutge.





Sobre el cas del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on està imputada l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha assegurat que no hi haurà judici perquè els consells esportius “no tenen res a veure amb els ajuntaments".





D'altra banda, s'ha mostrat en contra de baixar els preus del transport públic perquè considera que destinar diners a una rebaixa puntual suposaria “econòmicament un crac” i creu que el preu ja està baix actualment.