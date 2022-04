El Govern de la Generalitat reprendrà la setmana que ve el càlcul de la balança fiscal amb l'Estat . En concret, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, es reunirà dimarts que ve dia 26 d'abril amb un grup d'experts en finances i hisenda pública i debatrà juntament amb ells sobre les dades que faran possible que el Govern actualitzi les xifres que ara mateix: el 2016 la suma era de 16.800 milions d'euros.

La Generalitat reprèn el càlcul de la balança fiscal amb l'Estat /@EP

A la reunió, expliquen des de La Información, hi seran presents també altres membres de la conselleria. A més, les mateixes fonts apunten al mitjà esmentat que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) encara no ha presentat les dades necessàries per al càlcul.

Val a dir que Catalunya defensa contínuament l'harmonització fiscal. D'aquesta manera, la Generalitat va enviar una proposta al grup d'experts per a la reforma fiscal per establir un impost de patrimoni dual amb la finalitat de garantir que almenys una part de l'impost fos recaptada per l'Agència Tributària i no es bonifiqués al 100%. sí que passa a la Comunitat de Madrid. Però el finançament de les comunitats autònomes no és una cosa que estigui sobre la taula en aquest moment. Tampoc no ho està al calendari el calendari electoral, que pretén centrar les seves converses en altres temes.

Amb aquest, des del Govern d'Aragonès començaran a reclamar més recursos a l'Estat, a banda de més competències. I és que els càlculs de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), recollits a l'Observatori d'Informació Economicofinancera de les CCAA, indiquen un dèficit de l'1% per als comptes públics de Catalunya aquest 2022. D'altra banda, es recull que el deute públic arribarà al 33,5& i Catalunya es convertirà en la tercera comunitat més endeutada, només per darrere de la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.

A més, des de la Generalitat han criticat que el Ministeri d'Hisenda no és clar pel que fa als comptes territorialitzats. De fet, els acusen d'haver eliminat conceptes que facilitarien conèixer la despesa efectiva de l'Estat a Catalunya.

Amb tot això, Giró es reunirà amb un grup d'experts en economia i Hisenda per poder actulitzar, sis anys després de la darrera vegada, la diferència exacta que hi ha entre els ingressos i les aportacions de la Generalitat a l'Estat.