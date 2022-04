Celebra la Diada de Sant Jordi del 2022 a Tarragona: coneix totes les activitats

La Festa de Sant Jordi a Tarragona té com a centre neuràlgic les parades de llibres i roses a la Rambla Nova. Aquest 2022, les parades estaran obertes des de les 9 h del matí fins a les 20 h del vespre i la jornada culminarà amb l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat, que aquest any estrena formada.







Així és com es distribuiran les parades de la Rambla:





- Entre el monument Roger de Llúria i els carrers Adrià i Sant Agustí: centres escolars, clubs esportius, agrupacions, colles castelleres i la resta d'entitats amb seu al municipi de Tarragona. També professionals del sector del llibre i de la flor.





- Entre els carrers Adrià i Sant Agustí i els carrers Unió i Sant Francesc: institucions i entitats d'àmbit nacional amb delegació a la ciutat, entitats ciutadanes sense ànim de lucre, mitjans de comunicació, partits polítics, sindicats, professionals del sector del llibre i de la flor.





- Entre els carrers Unió i Sant Francesc i fins al monument als Despullats: espai reservat únicament a llibreters i floristes amb establiment o concessió fixa a la ciutat.





- Entre els Despullats i la Font del Centenari: entitats i associacions del tercer sector.





Revetlla de Sant Jordi





De les 17 a les 19.30 h: Revetlla de Sant Jordi infantil.



A partir de les 20 h: Revetlla de Sant Jordi adults.













Sant Jordi als Barris de Ponent 2022





L'equip del Pla Educatiu del voltant de la ciutat, juntament amb la Biblioteca Municipal Pepita Herrero, ens presenten un any més els actes culturals que organitzem amb motiu de la Festa de Sant Jordi als Barris de Ponent.







Divendres 22 d'abril:

10.00-13.00 h // 17.00-19.00 h

BiblioMercat. Mercat Municipal Torreforta. Préstec i aparador cultural.













Festa de Sant Jordi a la Capona





Com cada any que es pot, uns dies previs a Sant Jordi, La Capona convida els tarragonins a berenar i a xerrar amb autors i autores que el dia 23 estaran signant llibres a les rambles de tot el territori. En aquesta edició assistiran:





- Laia Aguilar Les altres mares

- Margarida Aritzeta Encara hi ha flors

- Marta Bellvehí Bruna Brown

- Tecla Martorell Mil Milles

- Oriol Mitjà El món que ens espera

- Toni Orensanz Com perdràs el braç, Balchowsky?

- Enrique Villagrada Arpegis i mudances





Firmes de llibres per Sant Jordi (parada Adserà)





Aquestes són les firmes que es faran a la parada de la Rambla de la Llibreria Adserà durant la Diada de Sant Jordi:





Taula 1

11 h Rosana Andreu

12 h Jordi Alasà

13 h Roberto Villarreal

17 h Maria Rojo

18 h Montse Guasch

19 h Jordi Nogués

20 h Tecla Martorell





Taula 2

11 h Carmen López

12 h Maria Jacobs

13 h Josep M. Buqueras

17 h Teresa Duch

18 h Ramon Marrugat

19 h Núria Freixa









Firmes de llibres per Sant Jordi (parada Abacus)





Aquestes seran les signatures de llibres que hi haurà a l'aturada d'Abacus de la Rambla Nova durant la Festa de Sant Jordi:







De 12 a 13 h





Tecla Martorell

Pilar dels Gels

Margarida Aritzeta

Roberto Villarreal





De 13 a 14 h





Cristina Serret

Neus Moya













Diada castellera de Sant Jordi







Després de dos anys de pandèmia, Tarragona tornarà a gaudir dels castells amb la tradicional actuació castellera de la Festa de Sant Jordi, que comptarà amb les quatre colles de la ciutat: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.





No serà una actuació per rondes, sinó que serà una exhibició de 45 minuts on, de manera simultània, les quatre agrupacions podran fer número de castells que vulguin. L'actuació acabarà amb els tradicionals pilars de comiat.





Ballada de sardanes per Sant Jordi





Dissabte 23 d'abril 19 ha la plaça Verdaguer es produirà una ballada de sardanes amb la Cobla Cossetània.