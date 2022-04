VÍDEO: Susana Griso rep un WhatsApp en directe de Joan Carles I

El rei Don Juan Carlos s'ha posat en contacte en directe amb la periodista Susanna Griso , durant l'emissió del programa 'Mirall Públic', per desmentir una informació sobre l'operació de Gerard Piqué amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per traslladar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. "Susanna, desmenteix-ho categòricament", ha sol·licitat el monarca.





Susana Gris @ep





"Em va posar Piqué un WhatsApp per veure'm, doncs venia a Abu Dabi a presentar la seva Copa Davis i li vaig dir molt amablement que no estaria aquí, però de l'altra mai ", assenyala el rei emèrit en el seu missatge, llegit "textualment" per Susana Gris.





Quan el programa estava abordant la polèmica sorgida després de la filtració d'uns àudios publicats per 'El Confidencial', segons els quals el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el mateix Piqué haurien pactat una comissió de 24 milions d'euros per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, la presentadora ha fet un incís al programa.





En aquell moment, Griso ha comentat que estava “en disposició de llegir un missatge del Rei don Joan Carles.” Ens està veient des d'Abu Dabi. Llegeixo textualment”, ha assenyalat, abans de llegir el missatge del Rei, que nega les informacions difoses.













El futbolista del FC Barcelona i president de Kosmos, Gerard Piqué, va suggerir al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, recórrer al rei emèrit, Joan Carles I, per tancar l?acord de celebració de la Supercopa d?Espanya a Aràbia Saudita, al·legant que podria "ajudar segur" gràcies a les seves "bones relacions" amb els saudites, segons revelen uns àudios publicats per 'El Confidencial'.





"Rubi, creus que apropant-nos al rei pot ajudar, que té molt bones relacions amb la gent d'allà, amb els reis o qui sigui dels saudites? Perquè podem entrar fàcil, jo suposo que tu també hi pots entrar, però crec que el rei aquí ens podria ajudar segur. L'emèrit", va assenyalar Piqué a Rubiales a la segona sèrie d'àudios desvetllats pel mitjà digital.





Tot i això, el president de l'organisme federatiu va optar per la cautela, encara que va insinuar el central barcelonista que ho podria fer a títol particular. "Uf. Si ens saltem des de la Federació al Govern, ens passarà factura. Una altra cosa és que ho facis tu, però t'implicaràs. No ho sé", va assenyalar a l'àudio de resposta.





Aquestes converses arriben només un dia després que 'El Confidencial' publiqués uns àudios que indicaven que Rubiales i Piqué podrien haver pactat una comissió de 24 milions d'euros per a Kosmos per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.