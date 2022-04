El Govern de Colau carrega contra el turisme i critica les "aglomeracions insuportables de visitants"

Jordi Rabassa @ep





El regidor del districte de Ciutat Vella a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa (BComú), ha criticat les “aglomeracions insuportables de visitants” en aquesta zona durant Setmana Santa, una situació que creu que no és positiva per a la ciutat.





" L'empresariat del turisme està satisfet, però aquesta situació no aporta res de positiu ni per a les veïnes ni per a l'activitat econòmica de proximitat ", ha afirmat en un conjunt de tuits.





"Sens dubte, no hem après que és urgent canviar el model econòmic, i fer-ho a escala global", ha lamentat, i ha apuntat a la necessitat que totes les administracions treballin per acabar amb allò que considera una sobreexplotació dels barris.





Ha afegit que des del districte es comprometen a seguir "nedant contra el corrent global que busca el benefici ràpid i no té cura de les persones" , encara que creu que no ho aconseguiran sense unes administracions públiques orientades a la defensa del bé comú que regulin el sector privat.





"Ciutat Vella és un lloc on viure, i no és un aparador ni un producte", ha dit.