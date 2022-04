Robles demana comparèixer al Congrés per explicar l'espionatge a independentistes

Margarita Robles @ep





La ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha anunciat aquest dimarts que la ministra de Defensa, Margarita Robles , ha demanat la seva compareixença al Congrés per explicar el presumpte espionatge als líders independentistes a través del sistema Pegasus .





Així ho ha afirmat Rodríguez durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha precisat que a Espanya ni s'espia ni se senten les comunicacions "si no és a l'empara de la llei i del dret".





En aquest sentit, ha recordat que hi ha hagut procediments judicials oberts i que el Govern sempre ha col·laborat amb la Justícia. "Aquí no es poden limitar drets i llibertats individuals si no és amb l'empara de la llei i amb una decisió judicial motivada", ha recalcat alhora que insistia que la informació no és nova i que "el Govern no té res a veure, ni té res a amagar".