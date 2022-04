Madrid queda per sobre de Barcelona a la llista de les millors ciutats per a viatjar el 2022

Si el cap de setmana llarg li ha donat una idea de la "vida fora de l'oficina", aleshores podria ser el moment de reservar el proper viatge. Però després de dos anys de viatges intermitents, pot ser difícil saber on anar.





Madrid @unsplash





Afortunadament, l'equip d'Euromonitor ha fet la feina dura per nosaltres i ha compilat una llista de les millors ciutats, específicament per a aquells que busquen viatjar. Una llista on hi ha dues ciutats espanyoles: Barcelona i Madrid .





Abans del 2020, la firma de recerca va classificar les ciutats en funció del nombre d'arribades internacionals, però, durant els darrers dos anys, s'ha centrat en sis pilars de rendiment. Aquests inclouen infraestructura turística, política turística i atractiu, salut i seguretat, sostenibilitat, exercici econòmic i comercial, i exercici turístic.





Aleshores, quines ciutats han recomanat des d'Euromonitor? Aquí us deixem el rànquing:





Les millors ciutats per viatjar el 2022, segons Euromonitor:





1. París

2. Dubai

3. Amsterdam

4. Madrid

5. Roma

6. Berlín

7. Nova York

8. Londres

9. Munic

10. Barcelona