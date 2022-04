Joan Laporta: “La Setmana Santa culer ha estat com la Passió de Crist”

Joan Laporta, president del FC Barcelona, assisteix a una conferència de premsa per avaluar i anunciar mesures per a la venda d'entrades a l'estadi Camp Nou el 19 d'abril del 2022 a Barcelona/Espanya. Signatura: AFP7 / Europa Press - Només per a ús a Espanya





El president Joan Laporta ha concedit aquest dimarts una roda de premsa per donar explicacions sobre el que va passar amb els espectadors alemanys dijous passat al partit del Camp Nou .

Començava l'acte anunciant les mesures que es prendran des de l'àrea social del club, tiquet i venda d'entrades als partits que ha anomenat “especials”. Tractant d'explicar una raó als fets, comentant que el context era l'idoni perquè “grups organitzats no oficials i canals externs al club” fessin revenda d'entrades . Al seu costat hi havia Lluís Miquel Venteo, cap de seguretat del FC Barcelona que diverses vegades també va prendre la paraula en aquesta roda de premsa.

Venteo va comentar que "el perímetre de l'estadi estava controlat per drones pels quals van veure els 30.000 alemanys als accessos". I així al principi no van veure cap problema perquè només en comptaven 5.000 amb entrada. Tot i això i sota la seva sorpresa, "no van poder fer fora la resta perquè també tenien. Això va fer que haguessin de reubicar els seients i d'aquesta manera evitar friccions entre aficionats". A més de denunciar "un mal comportament, però sense incidents greus dels alemanys, gràcies al reforç del dispositiu de seguretat i en organitzar la sortida del camp de manera que primer van abandonar el camp els culers i després els aficionats de l'Eintracht Frankfurt". Lluís Miquel Venteo va acabar la seva intervenció dient que "controlaran les entrades per aplicacions mòbil que els permetrà saber qui entra a l'estadi" .

Laporta va tornar a prendre la paraula; va acceptar que hi va haver desbordament en el sistema i va assumir la responsabilitat, encara que va deixar clar que el club no va vendre totes aquestes entrades a l'afició alemanya . Va reconèixer un error informàtic pel qual 238 entrades van anar a parar a les mans germanes. Va informar sobre el seient lliure que consisteix que el soci o abonat posi a disposició del club la seva entrada perquè aquest pugui vendre-la. Abans de passar al torn de preguntes per part de la premsa, Joan Laporta va dir que el seu objectiu era aconseguir transparència i va demanar a la gent que respongui en els propers partits.

De fet, a la primera pregunta va aprofitar per enviar un missatge clar: “estimeu el Barça i veni, necessitem la calor de l'afició.” Va agrair el comportament davant del Cadis, en el qual no van deixar d'animar i pensarà en mesures per motivar la gent perquè vingui, encara que els resultats ara mateix no acompanyin.

El segon periodista pregunto al president si ja no veien venir què passaria després de veure la quantitat d'alemanys per Barcelona al matí. Laporta es va defensar dient que va trucar a UEFA abans del partit i aquesta els va dir que només 5.000 tenien entrades . Un altre periodista li va preguntar si creia que haurien d'haver baixat els preus, però Laporta, va explicar que ja eren baixos. Els socis podien comprar l?entrada per 22 euros i els residents a Catalunya per 26.

Durant tota la roda de premsa, va haver-hi un gran sentiment de decepció per part del màxim mandatari del FC Barcelona, Joan Laporta que es va queixar del comportament dels socis o abonats que van vendre la seva entrada fent un mal ús o “mala praxi ”. Tot i que la seva màxima preocupació són els agents externs no oficials i irregulars. És conscient que hi ha hagut una revenda generalitzada i creu que, si l'ambient hagués estat un altre, els hauria ajudat en el resultat. Pensa a exigir un mínim d'assistència als abonats, ja que els estatuts els ho permeten perquè realment puguin anar els que vulguin de cor . Va fer pública la xifra de socis que van fer revenda, ni més ni menys que 7.000, que ja saben qui són perquè s'han d'identificar en comprar l'entrada.

500 entrades més van anar a parar a la torçada alemanya ja que el club posa a la venda “entrades VIP” i la resta no se sap perquè les dels abonats no necessiten identificació.





5.000 oficials, 7.000 de socis, 500 VIP, 238 de l'error informàtic i la resta de canals extraoficials i abonats que van fer revenda, completen els 30.000 alemanys que van poder entrar a l'estadi.





La UEFA, malgrat tot, va felicitar el FC Barcelona perquè, gràcies a la seva actuació de seguretat, van evitar mals grans. Tot i això, Joan Laporta ha dit que comptarà " amb ajuda policial per frenar comportaments violents com el fet que els bavaresos apedreguessin l'autobús del conjunt català en arribar" .

El president també va tenir paraules per a la “grada animació”, que desitja que torni per animar l'equip, però no opina sobre la seva absència en el partit davant els gaditans d'aquest dilluns 18. Els necessita per les 7 finals que queden i per les que Laporta encara no llença la tovallola: “Mentre hi ha vida, hi ha esperança”. Encara que per a Joan Laporta “la setmana santa culer ha estat com la Passió de Crist”.