El Govern central no aclareix si el CNI va espiar líders independentistes perquè és un assumpte de "seguretat nacional"

La ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , no ha respost si el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha espiat els líders independentistes amb el sistema Pegasus i ha al·legat que es tracta d'un assumpte de “seguretat nacional”. A més, ha afirmat que el Govern no intervé comunicacions si no és amb l'empara de la llei, és a dir, per una decisió judicial, alhora que ha anunciat la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles , al Congrés per explicar-ho.





Isabel Rodríguez @ep





Així ho ha afirmat Rodríguez durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, després de ser preguntada si el CNI havia utilitzat el sistema Pegasus --al qual només podrien accedir governs-- per intervenir les comunicacions dels líders independentistes entre els anys 2017 i 2020.





Sobre això ha assenyalat que es tracta d'assumptes de "seguretat nacional", que estan protegits per llei . "Es tracta --ha precisat-- de matèries classificades i d'assumptes secrets sobre els quals no els puc adonar perquè m'ho prohibeix la llei".





MATÈRIES CLASSIFICADES I ASSUMPTES SECRETS





Un cop dit això, la Portaveu ha apuntat que qualsevol actuació del Govern es realitza amb el suport d'una resolució judicial motivada. "Aquí no s'espia, no s'hi intervenen converses, no s'hi intervenen informacions si no és a l'empara de la llei i del dret i per tant absoluta garantia amb què l'Estat funciona".





En aquest sentit, ha recordat que hi ha hagut procediments judicials oberts i que el Govern sempre ha col·laborat amb la Justícia . "Aquí no es poden limitar drets i llibertats individuals si no és amb l'empara de la llei i amb una decisió judicial motivada", ha recalcat alhora que insistia que la informació no és nova i que "el Govern no té res a veure, ni té res a amagar".





Rodríguez ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania espanyola assegurant que Espanya és un Estat Democràtic i de Dret on es respecten els drets i les llibertats i ha recalcat que el Govern no accepta que es posi en qüestió la qualitat democràtica del país. A més, ha deixat clar que l'Executiu està a disposició de la Justícia per donar les explicacions oportunes si és que són requerits.





ALS CONTACTES AMB CATALUNYA S'HA ABORDAT L'ASSUMPTE DE L'ESPINATGE





I en el cas de Catalunya, ha apuntat que l'Executiu de Pedro Sánchez ha donat mostres de voler superar el “conflicte polític, de treure'l de la política i de la Justícia”. Segons la ministra, "han estat determinants les accions d'aquest Govern, el compromís d'aquest Govern per tornar tranquil·litat i convivència a la ciutadania catalana".





De fet, fonts de l'Executiu han assegurat que la relació amb Catalunya va bé i hi ha avenços, encara que encara no hi ha data per a la taula de diàleg però "n'hi podria haver". En qualsevol cas, aquestes fonts assenyalen que el contacte és permanent i dins d'aquests contactes han parlat de l'assumpte de l'espionatge. Això sí, no a nivell de presidents.