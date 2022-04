Sánchez viatjarà a Kíev els propers dies per traslladar a Zelenski el suport d'Espanya

El president del Govern, Pedro Sánchez , viatjarà els propers dies a Kíev per reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, per reafirmar el compromís d'Espanya amb aquest país i la seva solidaritat davant l'agressió de què estan sent objecte per part de Rússia , segons ha confirmat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez .





Pedro Sánchez @ep





El viatge, avançat pel mitjà especialitzat The Diplomat, "és una manera de mostrar el nostre compromís amb el poble ucraïnès i la nostra solidaritat amb el seu Govern" així com el "rebuig frontal" tant a la invasió ordenada per Vladimir Putin com a una guerra que a més d'acabar amb moltes vides “no és només contra Ucraïna sinó contra el projecte europeu i els valors democràtics”.





Rodríguez no ha volgut brindar més detalls sobre el moment en què es produirà la visita o l'agenda de la mateixa "per raons de seguretat" més enllà d'apuntar que tindrà lloc "en els propers dies", evitant confirmar si coincidirà amb la reobertura de l'Ambaixada espanyola.





Sánchez va avançar aquest dilluns la reobertura "en pocs dies" de l'Ambaixada d'Espanya a Kíev com una mostra del compromís de la societat espanyola amb el poble ucraïnès després que el personal de delegació diplomàtica espanyola i la seva ambaixadora, Silvia Cortés Marín, fossin evacuats el 25 de febrer passat davant la invasió russa d'Ucraïna.





El viatge tindrà lloc a més de dues setmanes després que el mandatari ucraïnès intervingués davant de diputats i senadors per videoconferència al Ple del Congrés dels Diputats, quan va aprofitar per retreure a les empreses espanyoles que encara mantenen negocis amb Rússia i per equiparar la situació de el seu país amb la viscuda a la ciutat de Guernica el 1937.





ALTRES LIDERS QUE HAN VIATJAT





Sánchez seguirà així els passos d'un grapat de mandataris que les últimes setmanes han visitat Ucraïna malgrat la invasió russa. Els primers líders polítics a desplaçar-se personalment a Kíev van ser els dirigents de Polònia, Mateusz Morawiecki; d'Eslovènia, Janez Jansa; i de República Txeca, Petr Fiala. Van viatjar a mitjans de març, a títol personal encara que van informar prèviament la Unió Europea.





Per part de les institucions de la UE, va viatjar en primer lloc --el 31 de març-- la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que va obrir el camí a la responsable de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i l'Alt Representant de Política Exterior dels Vint-i-set, Josep Borrell.





Ja a l'abril també han viatjat a la capital ucraïnesa els primers ministres d'Eslovàquia, Eduard Heger, i el canceller d'Àustria, Karl Nehammer, així com el cap de Govern del Regne Unit, Boris Johnson.





El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha convidat públicament els últims dies Kíev els presidents dels Estats Units i de França, Joe Biden i Emmanuel Macron, respectivament, encara que també ha transcendit el seu rebuig a una visita del president d'Alemanya, Frank- Walter Steinmeier.