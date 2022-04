Mor als 51 anys Rio Hackford, actor de The Mandalorian /@riohackford

Rio Hackford, actor conegut per posar veu a IG-11 a 'The Mandalorian', ha mort als 51 anys a causa d'una malaltia, encara que el seu germà no va voler revelar de què concretament.

En la seva trajectòria professional, Hackford va tenir un paper a Pretty Woman l'any 1990, pel·lícula en què va interpretar un drogoaddicte. També va participar a Dos sabuesos a la illa de l'edèn ia Dies estranys . Encara que el seu paper més important va ser el que va exercir a Swingers l'any 1996, on va fer de Skully.

Helen Mirren, la seva madrastra, li va dedicar unes paraules boniques en xarxes socials: "No estava simplement obsessionat amb les pel·lícules i com es componien, era una mica més: un superfan d'innombrables escenes , de gestos particulars d'actors anònims, girs estranys a la seva carrera , tornades espectaculars".