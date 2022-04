"Picmi Taxi": l'aplicació que permetrà demanar un taxi a tota l'àrea metropolitana de Barcelona

"Picmi Taxi": l'aplicació que aquest estiu us permetrà demanar un taxi a tota l'àrea metropolitana de Barcelona /@Catpress





Aquest dimarts, l' Institut Metropolità del Taxi (IMET) i l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van presentar Picmi Taxi, la nova funcionalitat de l'aplicació "AMB mobilitat" amb què els usuaris podran demanar un taxi quan siguin al carrer.

Al Centre d'Innovació Urbana Ca l'Alier, van explicar que aquest projecte "consisteix en la digitalització de les peticions que habitualment es fan a mà alçada, que són el tipus de servei més freqüent , ja que aproximadament un 50% dels taxis metropolitans no es troben adherits a cap radioemissora o app".

Tot i això, a partir de la posada en marxa de Picmi Taxi, que a l'estiu, serà obligatori que tots els taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona es descarreguin, tot el sector del taxi quedarà 100% digitalitzat.

LAIA BONET: "ELS TAXIS NO NECESSITARAN RODAR BUITS I MILLORAREM EN SOSTENIBILITAT"





Laia Bonet durant la presentació de Picmi Taxi /@Catpress





Laia Bonet, presidenta de l' Institut Metropolità del Taxi (IMET) i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat que el repte de digitalitzar el sector del taxi ha estat "una voluntat conjunta entre aquest sector i les administracions". Així, ha reiterat que el que fa aquesta nova aplicació és " substituir aquest gest d'aixecar la mà per parar un taxi i evitar que hàgim de sortir al carrer " per això.







Després, va passar a explicar quines són les millores que aportarà el Picmi Tax i pel que fa a la situació actual. Així, per una banda ha indicat que " si no hem de sortir al carrer a demanar un taxi, els taxis no necessitaran rodar buits. D'aquesta manera, és una millora també en sostenibilitat . A més vindrà acompanyat de l' ampliació del nombre de microparades de taxi", va dir.

Ara mateix, a Barcelona hi ha 275 parades de taxi; 376 si es tenen en compte també totes les que hi ha a l'àrea metropolitana. Els taxistes podran estacionar-hi mentre esperen clients i reben peticions a les seves aplicacions. D'aquesta manera, els vehicles que estiguin en parada seran els primers a rebre la notificació que hi ha una nova petició a Picmi Taxi al voltant i tindran prioritat a l'hora de l'assignació.

Cartell de presentació de Picmi Taxi /@AMB





Bonet, per altra banda, ha assegurat que faran campanyes per donar a conèixer l'aplicació i tenen clar que necessiten "invertir en esforços" perquè "l'èxit d'aquesta eina depèn que sigui utilitzada".





Laia Bonet a pregunta de Catalunyapress sobré què passarà amb la gent gran , que potser no estan tan habituades a l'ús de les noves tecnologies va assegurar que "malgrat que es reduirà el nombre de taxis que circulin buits a la recerca d'usuaris que els parin a mà alçada, aquesta forma de demanar un taxi no s'eliminarà del tot. "No el substitueix", va dir, afegint que "les microparades que s'afegiran són una millora" perquè aquestes persones hi podran acudir.







Tot i això, Laia Bonet va explicar a Catalunaypress que faran un treball d'observació per saber com s'adapta aquest sector de la població a la digitalització del taxi. A més, no descarten " fer algun tipus de formació o tallers per al col·lectiu de gent gran per facilitar-los molt més l'ús d'aquesta nova APP ".





I és que això és una cosa que ja han fet amb la implementació del bus a demanda. Sobre això en concret, ha indicat que "a Torre Baró, el 70% de la gent demana el servei de bus a demanda per telèfon i el 30% de forma digital. Però al segon barri on es va implantar aquest servei, és a la inversa. Parlem d'autobus, no de taxi, però és el mateix. I allà vam fer tallers per a la gent gran", va ressaltar.





ANTONI POVEDA: "VOLEM OFERIR UN SERVEI DE TAXI MÉS EFICIENT I MILLORAR EL SEU PRESTIGI"

Antoni Poveda durant la presentació de Picmi Taxi /@CatPress





Per part seva, Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, ha incidit que Picmi Taxi arriba per millorar, en concret, "la relació entre la societat i el taxi".

A més, va reiterar les paraules de Bonet: “El 50% dels taxistes no estan a cap xarxa per contractar-los i això vol dir que donen moltes voltes per la ciutat. El 48% del temps en què un taxi es mou va buit, fa molts quilòmetres buscant clients”. Per tant, ha afirmat que aquest és "un canvi molt important per al medi ambient, reduint la contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona".

D'altra banda, ha apuntat que volen oferir "un servei més eficient i millorar-ne el prestigi". Una cosa que està segur que podran aconseguir gràcies a Picmi Taxi .

RAMÓN PRUNEDA: "PICMI TAXI ÉS UNA APLICACIÓ PIONERA FINS I TOT A NIVELL INTERNACIONAL"

Ramón Pruneda durant la seva intervenció a la presentació de Picmi Taxi /@CatPress





Un altre dels participants a la roda de premsa de presentació va ser Ramón Pruneda, director tècnic de l'AMB Informació i Serveis. Durant la seva intervenció, va detallar com funcionarà Picmi Taxi, una aplicació pionera perquè “ ni tan sols a nivell internacional hi ha una solució tecnològica que contempli una casuística tan concreta com és demanar un taxi de forma digital al carrer”.

Sobre Picmi Tax i, Pruneda va comentar que les persones podran veure en un mapa on hi ha taxistes a prop i sol·licitar que un els hagi de recollir al punt exacte on es troben.





Prèviament, hauran vist quin seria el preu aproximat del trajecte que volen fer. El pagament, però, es realitzarà una vegada a la destinació de la manera com l'usuari prefereixi, com fins ara.

D'altra banda, ha indicat que es podrà fer servir en tot moment a Barcelona i l'àrea metropolitana. No obstant això, hi haurà "zones d'exclusió temporal", com per exemple el lloc on se celebri un concert quan aquest acabi. Saben, per endavant, que seria impossible gestionar-ho de manera digital. Per tant, deixaran temporalment aquestes zones deshabilitades i avisaran els taxistes perquè acudeixin a aquests llocs a recollir els usuaris "de forma natural".

OLIVIER CONTEL: "AMB PICMI TAXI EL SERVEI SERÀ MILLOR I MÉS RÀPID"





Olivier Contel a la presentació de l'aplicació Picmi Taxi /@Catpress





A l'acte de presentació de Picmi Taxi també van acudir tres representants de les principals associacions del taxi metropolità. Així, Olivier Contel va parlar en nom d' Elite Taxi per asseguren que aquesta nova aplicació " eliminarà els quilòmetres buits " que fan els taxistes i "contribuirà que siguin nets".







A més, ha comentat que gràcies a “ el servei serà millor i més ràpid ”. I això, va comentar, és gràcies a l'AMB: “Vull agrair que les coses es facin bé. Ha estat un procés lent, però està ben fet i per això tindrà futur”.

JAIME SAU: "VOLEM FER DEL TAXI UN SERVEI MÉS PROPER, ACCESSIBLE I EFICIENT"

Jaime Sau intervé en la presentació de Picmi Taxi /@Catpress





En representació del Sindicat del taxi de Catalunya (STAC) va acudir a l'acte Jaime Sau, que va opinar que Picmi Taxi " ajudarà a la digitalització i a l'accés de tots els usuaris a la flota de taxis de Barcelona ". En les paraules, "el taxi és un servei d'interès general i és el complement a la resta del transport col·lectiu", per això creu imprescindible convertir-lo "en un servei més proper, accessible i eficient".

JENNY ALAYO: "AMB PICMI TAXI PODREM DONAR AL TAXI METROPOLITÀ EL LLOC QUE ES MEREIX"





Jenny Alayo en la seva intervenció a la presentació de Picmi Taxi /@Catpress





Finalment, Jenny Alayo, de l' Agrupació Taxi Companys (ATC), va assegurar que des de la seva associació celebren "aquest dia perquè per fi s'ha fet realitat aquesta aplicació tan necessària per connectar de forma eficient l'usuari amb el taxi ". Encara que són "conscients que és una etapa de transició", està segura que ajudarà a donar un servei millor als usuaris.







Finalment, va agrair a les administracions per fer possible Picmi Taxi : “Volem donar les gràcies per l'esforç i la voluntat de desenvolupar una eina que millori el servei que prestem els taxistes. És imprescindible que el sector i l'administració anem de la mà i ens ajudem.Amb Picmi Taxi estem convençuts que podrem donar al taxi metropolità el lloc que es mereix ”.