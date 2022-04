Catalunya anuncia que trenca relacions amb el Govern de Pedro Sánchez

Els membres del Govern a la reunió sobre el cas d'espionatge @ep





Nou capítol en les relacions entre Catalunya i Espanya. El president de la Generalitat, Pere *Aragonès, acaba d'anunciar fa pocs minuts, en una compareixença institucional al costat de tots els consellers, que congela les relacions amb l'Executiu amb Pedro Sánchez fins que aclarisquen el cas d'espionatge massiu als líders independentistes.





"No tot pot continuar així", ha afirmat Aragonès, agregant que les conseqüències polítiques d'aquestes informacions seran "immediates".





El president ha demanat al Govern iniciar "amb la màxima celeritat una investigació interna amb supervisió independent per a aclarir" les responsabilitats d'aquest suposat espionatge i ha assegurant que, fins que això no succeïsca, la relació política amb el Govern quedarà afectada en assumptes com la taula de diàleg i la Comissió Bilateral.





D'altra banda, el *vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha assenyalat que no es pot continuar "normalitzant" les relacions amb un Estat que actua de manera repressiva.





PODEMOS TAMBÉ EXIGEIX UNA INVESTIGACIÓ





La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, també ha reclamat que s'investigue si va haver-hi possible cas d'espionatge a dirigents independentistes i, en cas de confirmar-se, es depuren responsabilitats per a "garantir la qualitat" de la democràcia espanyola.





"Les clavegueres de l'Estat ja van perseguir a Podemos i a polítics catalans. No podem permetre'ns cap ombra de dubte amb un nou cas d'espionatge", ha assenyalat en Twitter la també secretària general de Podemos.





L'EUROCAMBRA OBRI UNA INVESTIGACIÓ





El Parlament Europeu estudiarà casos d'espionatge amb el programa de Pegasus en països europeus, inclòs el dels dirigents independentistes després que una investigació de la plataforma de ciberseguretat 'CitizenLab' haja destapat que es va emprar contra més de 60 líders separatistes catalans.





Aquest dimarts s'ha constituït la comissió d'investigació centrada en l'ús del programari de l'empresa israeliana NSO, una iniciativa pactada fa mesos però que arranca just quan es coneixen nous casos com el ciberatac contra el mòbil del comissari de Justícia, Didier Reynders, i el que afecta els líders del moviment separatistes a Catalunya, inclosos els actuals eurodiputats Toni Comín, Jordi Solé i Diana Riba.





De fet, l'eurodiputada d'ERC serà la segona vicepresidenta de la comissió, mentre que la presidència ha recaigut sobre el 'popular' neerlandés, Jeroen Lenaers, i la vicepresidència sobre el socialista hongarés, Sándor Rónai.





La comissió d'investigació es va marcar com a objectiu recopilar informació sobre la mesura en què els Estats membres, inclosos, entre altres, Hongria i Polònia, han participat d'aquestes pràctiques, però el president ja ha confirmat que s'estudiaran més casos, en referència al cas que afecta el moviment independentista.





"Només en les últimes setmanes hem vist més informacions, també el cas de 65 polítics, incloent eurodiputats (...) Hi ha molt a investigar i tenim un mandat clar i fort per a això", ha recalcat Lenaers.





De fet, en un comunicat, el grup parlamentari Liberal ja ha avançat que l'Executiu espanyol ha d'aclarir si és client de NSO i "ha de realitzar una investigació independent sobre l'ús de Pegasus contra els catalans identificats en la investigació".