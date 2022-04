El 40% dels consumidors assegura que continuarà sortint de restaurants malgrat la inflació

Diverses persones en una terrassa, imatges d'arxiu @ep





El 90% dels comensals reconeix que ja pateix l'impacte de la inflació, mentre que un 40% assenyala que seguirà sortint de restaurants amb la mateixa freqüència, encara que un 75% assegura que ho farà buscant preus més ajustats, segons les dades ofertes per la 'app' de reserves TheFork.









En el context econòmic actual, protagonitzat per la pujada de preus en matèries primeres i de l'energia, un 62% dels restaurants enquestats confirma que l'impacte de la pujada dels preus en el negoci està sent superior al 10%, per la qual cosa un 42% està pensant a modificar la seva oferta per fer front a la situació actual.





Per incentivar el consum i ajudar a la restauració, TheFork llança, del 21 d'abril al 5 de juny, una nova edició del seu 'TheFork Festival', la iniciativa gastronòmica mundial més gran que busca mobilitzar milions de comensals a tot el món.





A través d'aquesta nova edició, l'app pretén donar suport al sector atraient més clients als restaurants i mantenint la dinàmica positiva que s'ha viscut durant la Setmana Santa, quan s'ha experimentat un creixement de les reserves online de restaurants del 29%, en comparació del mateix període del 2019.





Segons les estimacions realitzades per TheFork, els restaurants que participen en aquesta jornada aconsegueixen multiplicar les reserves per tres, també entre setmana, quan costa més tenir el restaurant ple, i per 3,5 el nombre de nous clients.





"Des del seu llançament, TheFork Festival ha pretès oferir una solució al problema de les 'taules buides' als restaurants, així com oferir als nostres usuaris l'oportunitat de continuar gaudint de moments gastronòmics únics al millor preu. Aquesta iniciativa suposa un bufa d'aire fresc per a les dues parts, per això ens sentim molt orgullosos d'impulsar-la de nou", ha assenyalat el conseller delegat de TheFork Iberia, Sérgio Sequeira.