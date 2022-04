VÍDEO | El Concert per la Pau fa ple total i recapta més de 55.000 euros per a Ucraïna

Presentació amb els impulsors de Concert per la Pau @ep





El Concert per la Pau, organitzat per la Fundació Victoria de los Ángeles, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a benefici del projecte ‘Ucraïna ens necessita’ de la Creu Roja ha recaptat 55.147 euros. L'esdeveniment, acollit a L’Auditori de Barcelona el 30 de març, va aconseguir aquesta xifra sumant entre taquillatge (50.919 euros) i Fila 0 (4.228 euros), i anirà destinada íntegrament a l’acollida de persones refugiades ucraïneses ateses per la Creu Roja a Catalunya.













Els músics i cantaires hi han participat de manera altruista sense rebre cap retribució, de manera que la totalitat de la recaptació procedent de la taquilla, la Fila 0, pàgina web o Bizum es destinarà íntegrament a l’allotjament d’urgència per a 5.641 persones a Catalunya, d’entre les més de 22.000 persones refugiades a Catalunya ateses per la Creu Roja des de principis de març fins al moment.