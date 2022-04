Experts alerten de l'escassetat de talent a Espanya: 109.000 llocs de treball sense cobrir sobretot a pimes

Diverses persones treballant a una oficina, imatges d'arxiu @ep





CEPYME i Randstad han celebrat avui una jornada sobre l'escassetat de talent a les petites i mitjanes empreses , que ha conclòs amb l'advertiment que les pimes estan sent les més copejades pel dèficit de treballadors, cada vegada més urgent en alguns sectors i zones del país.





Durant la jornada, les dues organitzacions han cridat l'atenció sobre l'elevat nombre de vacants sense cobrir que té el mercat laboral espanyol i que actualment es xifra en 109.000 llocs, la gran majoria a les pimes, segons dades de l'INE.





Igualment, s'ha posat en relleu que Espanya continua tenint grans problemes estructurals al mercat laboral, com reflecteix la paradoxa que, d'una banda, segueix havent-hi 3,1 milions d'aturats i, alhora, moltes empreses estan patint la falta treballadors per poder continuar amb la seva activitat.





La inauguració de la jornada ha comptat amb la intervenció dels presidents de CEPYME, Gerardo Cuerva i de Randstad, Jesús Echevarría, que ha assenyalat que “gairebé el 70% de les vacants d'ocupació que hi ha en aquests moments a Espanya són a empreses de menys de 200 treballadors i afecta tots els sectors, des de l'agricultura fins a la indústria, passant per la construcció i els serveis”.





En aquest sentit, el president de CEPYME ha assenyalat que la manca de mà d'obra afecta especialment les pimes, ja que no disposa de recursos per atraure els treballadors que aquestes empreses necessiten. Es tracta d'un problema que alenteix la recuperació i suposa un gran desafiament per al futur de la nostra economia, posant en risc bona part del teixit productiu, sobretot en zones despoblades”.





Per la seva banda, el president de Randstad, Jesús Echevarría, ha destacat que " el dèficit de talent és una qüestió crítica al nostre país i serà un problema més gran. En aquest dèficit de talent convergeixen tres problemes: el demogràfic, la baixa taxa d'ocupació i la manca de formació, sobretot entre els aturats: les empreses s'han de convertir en empreses atractives per als empleats: amb una major conciliació i flexibilitat, apostant per la responsabilitat social corporativa i fomentant la qualificació i requalificació dels seus treballadors ”.





El director de Randstad Research, Valentín Bote , ha presentat un diagnòstic de la situació, destacant que Espanya té un problema de dèficit de talent, “un 56% d'empreses estan tenint problemes de cerca de perfils , tant d'alta qualificació com de baixa qualificació . Vivim una revolució industrial que canvia l'entorn laboral de manera radical, encara que hi ha una diferència fonamental; ara el canvi és més ràpid. La digitalització, la revolució 4.0 és el canvi”.









Causes i conseqüències de l'escassetat de mà d'obra

Entre les causes del dèficit de treballadors, hi ha la manca de competències formatives que es necessiten al mercat de treball; l'escassa mobilitat geogràfica; l'envelliment de la generació del baby boom; la burocràcia que cal afrontar per buscar treballadors, o les deficiències al catàleg d'ocupacions de difícil cobertura.





Entre les conseqüències de la manca de mà d'obra destaquen l'agreujament de la despoblació, el tancament de pimes i la retallada a la productivitat de les empreses, ja que la manca de personal impedeix a les companyies desenvolupar-se i innovar. Així mateix, el dèficit de treballadors es converteix en un fre de l'activitat i de la inversió.





També es pot traduir en un impediment greu per a la recepció dels fons europeus, que són essencials per rellançar l'activitat econòmica després de la pandèmia de Covid-19. Aquests factors s'han posat de relleu a les taules de debat desenvolupades en el transcurs de la jornada, en què els representants dels diferents sectors han exposat la seva situació, les conseqüències de la digitalització i les possibles solucions.





Així, el president de CNC, Pedro Fernández Alén , ha assenyalat que, segons estudis de la Confederació, la gran majoria de les constructores a Espanya tindrà dificultats per trobar treballadors quan es contingui l'escalada dels preus de l'energia i els materials, que continua sent la principal amenaça per al sector.





Per això, CNC adverteix que, una vegada superats els problemes de retards i fins i tot abandonaments, l'alarmant manca de mà d'obra podria amenaçar l'execució eficient dels fons europeus, tenint en compte que set de cada deu euros els canalitzarà la construcció . En aquest context, la patronal demana millorar la formació de tots aquests treballadors per assolir un sector més competitiu i sostenible.





Per la seva banda, Francisco Aranda, president d'UNO Logística, ha destacat la importància de la formació al sector, decisiva tant en la qualificació com en la requalificació, ja que el capital humà és clau per a la competitivitat. “El sector no només necessita mà d'obra, sinó cervell d'obra. Valor afegit a cada fase de l'activitat”. Per això, és essencial apostar per la digitalització i lús del Big Data. "Les empreses que fan ús intensiu de les dades tenen 19 vegades més possibilitats de ser rendibles", ha assenyalat.





José Miguel Guerrero, president de Confemetal, s'ha referit a la manca de treballadors qualificats, amb perfils molt diversos al sector, a les diferents branques d'indústria, serveis i comerç i ha destacat la importància de la formació professional. “ Cal fer-la atractiva, deixar de demonitzar la FP i plantar-la des d'etapes molt primerenques, per formar el talent i despertar la vocació ”.





En aquest sentit, ha reclamat un esforç més gran per part de les administracions públiques i l'impuls de la digitalització com a eina per millorar la productivitat. El director general d'ASAJA, Juan José Álvarez, ha destacat el moment “molt complicat” que viu el sector agroalimentari. “La manca de feina al camp és un mal que s'arrossega des de fa molts anys. Des dels anys 90 manca de mà d'obra i hem hagut de recórrer a la contractació a altres països a través de diferents convenis”.





Durant la pandèmia, aquest problema va ser molt acusat. Aquesta situació es veu agreujada per la regulació en matèria laboral que no té en compte la realitat i les necessitats del sector i les característiques de temporalitat i estacionalitat que li són pròpies. A més, Álvarez ha constatat un envelliment dels treballadors del camp, que no troba reemplaçament. En aquest sentit, ha reclamat més suport al sector per part de l'Administració.





El president d'AMETIC, Pedro Mier , ha assenyalat els problemes del sector per la manca de perfils tècnics la necessitat de “prestigiar la formació professional”. Ha demanat “formadors, professionals de la formació, que alhora tinguin capacitat per formar i prestigi”.





En aquest sentit, AMETIC ha proposat “un pla nacional de formació en habilitats digitals, actuar amb gran rapidesa i posar la formació com a primera prioritat”. El secretari general de CEOE Castilla i Lleó, David Esteban , s'ha referit als problemes de despoblació i de formació a la Comunitat. “ Tenim 40.000 estudiants de FP i 70.000 universitaris. Aquesta situació s'agreujarà amb el pas del temps. A Castella i Lleó tenim 15.000 alumnes que no trobaran feina perquè han fet carreres sense sortides i 15.000 vacants ”, ha assenyalat. Segons la seva opinió, “s'ha de dotar la FP d'un finançament adequat i fer una aposta ferma aquesta formació”.





Finalment, Marc Armesto, coach business manager de Randstad Technologies ha destacat que el sector TIC ocupa a Espanya unes 600.000 persones i hi ha una bretxa entre oferta i demanda brutal “Tots sabem que la tecnologia empeny la productivitat, marxem de front contra la realitat i tenim una aturada mínima dels professionals en el sector tecnològic, amb una demanda creixent de professionals qualificats. Hem de ser capaços de formar per ser més productius”.





La clausura de la jornada ha comptat amb la presència del secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana i la intervenció, mitjançant vídeo de la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, que s'ha referit a la paradoxa que Espanya tingui més de 3 milions d'aturats i, alhora, dificultats per trobar personal qualificat en diferents sectors.





La ministra ha destacat la importància d‟abordar aquest problema des de l‟educació i ha explicat els objectius de la nova reforma educativa, basada en l‟equitat i en el principi d‟“aprendre a aprendre” . En aquest mateix sentit, el secretari d‟Estat ha destacat que l‟objectiu és definir “el perfil dels joves que volem formar. Si aconseguim que el sistema educatiu es fixi més en l'èxit estarem fent alguna cosa important per al futur”. I ha insistit en la importància de la formació professional i de la nova llei, abordada en col·laboració amb els agents socials, orientada a millorar l'accés al món laboral dels joves.