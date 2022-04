Barcelona tindrà un institut de FP logística al Port a partir del setembre

El tinent alcalde Jordi Martí (3i) i el president del Port de Barcelona Damià Calvet (c) a la presentació del nou Institut de Logística de Catalunya @ep







L'Institut de Logística de Barcelona obrirà les portes al setembre al Port de Barcelona amb 345 places, 165 de les quals de nova creació, ha anunciat aquest dimarts el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) en un acte.













S'ha disposat un partenariat entre el Port i el CEB, perquè despleguin conjuntament el nou centre, que ocuparà una ubicació provisional a una aula de l'Escola Europea - Intermodal Transport, cedida pel Port, i uns locals del World Trade Center (WTC ), llogats.





El 2025, l'Institut s'establirà, segons el previst, al nou 'hub' de coneixement, innovació i formació al Moll de Sant Bertran (prop de l'actual terminal de ferris).

Allà disposarà de 3.760 metres quadrats, amb 12 aules polivalents, 14 aules tècniques i dues d'específiques, un laboratori informàtic i espais comuns.





L'oferta de places serà de 11 grups per al proper curs , amb una ràtio de 30 alumnes, i un altre grup de 15 alumnes al programa de formació i inserció d'Auxiliar de comercialització de productes i logística, i per al curs 2023-2024 seran 15 grups.





Del total de places, 165 són de nova oferta i 180 procedeixen de l'Institut Joan Brossa, i es cursaran titulacions de tècnic de gestió administrativa, tècnic superior d'administració i finances, tècnic en activitats comercials (amb perfil de logística), tècnic superior en comerç internacional, en gestió de transport i logística i en administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil ciberseguretat).









PARLAMENTS

A l'acte, el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , ha elogiat la localització de l'equipament i ha apostat per una Formació Professional (FP) que sigui "la primera elecció": amb incorporació pràcticament immediata -en les paraules -- al mercat laboral, garantint les places ia través d'una bona orientació.





El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha apuntat que situar un centre de formació logística és bo per al mateix ensenyament i per a l'activitat econòmica, per no situar l'educació en una torre d'ivori" i fer-la més atractiva si està relacionada amb un sector amb inserció laboral.





El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha sostingut que les darreres crisis han demostrat que "la resiliència de la logística permet continuar vivint", ha exalçat la fortalesa de la infraestructura i ha apuntat que no hi pot haver innovació sense formació i digitalització.





Alhora, la gerent del CEB, Mercè Massa , ha afirmat que se senten "molt orgullosos de poder contribuir a la formació de la ciutat amb un nou projecte".





El director del centre, José Antonio Vázquez, ha confiat que la ubicació al Port sigui "altament motivadora" per a l'alumnat i visibilitzadora per a la FP, i ha avançat que faran servir metodologies actives d'aprenentatge.