Barcelona comença a retirar les terrasses excepcionals que no han demanat consolidar-les

Terrassa d´un bar recollida @ep





L'Ajuntament de Barcelona ha començat a retirar les terrasses que va permetre instal·lar en calçades i voreres de manera excepcional arran de la pandèmia de la Covid-19 i que no n'han demanat la consolidació.









Ho ha explicat la tinenta d' alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz , a la comissió d'Ecologia i Urbanisme d'aquest dimarts en resposta a una pregunta del grup municipal d'ERC, que demanava conèixer quan es retiraran.





Sanz ha detallat que ja s'han retirat al voltant de 100 terrasses ubicades a calçada que no s'estaven utilitzant o estaven afectades per obres, i que a partir de la setmana que ve aquelles que no hagin sol·licitat la consolidació de les terrasses excepcionals “a poc a poc s'aniran retirant.





Pel que fa a les que han realitzat aquest tràmit (que es podia fer fins al 31 de març), ha explicat que s'analitzaran les peticions en base als criteris de la recent modificada ordenança de terrasses per veure si compleixen els requisits que estableix i, si no ho fan, també es retiraran.





"L'objectiu és que els blocs de formigó durant aquest 2022, tan aviat com sigui possible, estiguin fora d'aquesta ciutat, i que a més es pugui regularitzar tota la proposta de normalització i retirada d'allò que no compleix", ha argumentat Sanz.









PLA D'USOS DE L'EIXAMPLE

Així mateix, s'ha referit al pla d'usos del districte de l'Eixample, aprovat inicialment aquest març i que busca evitar la "massificació de restauració" a determinades zones, com és el cas del carrer d'Enric Granados.





"A tot l'Eixample hem obert més de 500 expedients sancionadors i més de 30 procediments de retirada de terrasses ia Enric Granados més de 720 inspeccions i 18 procediments de retirada de terrasses, dos efectius", ha afegit.