Iglesias alerta que l'afany de destruir Podem segueix "intacte"

L'exvicepresident Pablo Iglesias , ha advertit que la "voluntat de destruir" Podem per part de certs poders "segueix intacta" amb vista a deixar "ferida de mort" a l'esquerra transformadora i que prova d'això són els intents de crear "allotjament" amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.





Alhora, ha proclamat que sense la militància de Podem serà "impossible" cap procés transformador a l'espai progressista, de la qual se sent orgullós i que té clar que la clau és la batalla ideològica. "Aquesta militància haurà de parlar, deixar-se veure i triar els seus candidats", ha proclamant.





També ha avisat que el PSOE tornarà a intentar governar en solitari, malgrat que recentment el president, Pedro Sánchez, hagi proclamat que la governabilitat passa per la coalició amb l'espai progressista liderat per Díaz.





Així ho ha destacat durant la presentació del seu nou llibre 'Verdades a la cara. Records dels anys salvatges' publicat per Navona i editat pel periodista Aitor Riveiro després de diverses entrevistes amb l'exlíder de Podem, on narra la seva experiència i trajectòria en la política activa.





Durant l'acte, ha destacat que està convençut que la titular de Treball és la candidata que “pot portar molt més lluny” que ell al seu espai polític, però ha sostingut que s'intenta construir un relat mediàtic que Yolanda Díaz ho fa tot” bé" i Podem "molt malament" sempre.





Un comportament que, per a Iglesias, revela les dificultats de ser de la formació morada. I és que aquests intents de sembrar discòrdia dins de l'espai tenen a veure, al seu parer, de mostrar un "camí de roses" dels que "esperen una esquerra com la que hi havia abans" o que no canviï les coses.









LA PROJECCIÓ DE IOLANDA DÍAZ ÉS POSSIBLE PER L'APOSTA PER GOVERNAR

És més, ha apuntat que la projecció actual de Díaz, en la seva condició de ministra i vicepresidenta té l'origen que hi va haver un nucli dins de Podem, que precisament és el "més atacat", el que va apostar per "governar" en el format de coalició amb els socialistes, fins i tot contra el criteri d‟una part del seu espai polític. "La condició que això passés és Podem", ha apuntat.





Per tot això, Iglesias ha exalçat la "valentia" de l'actual líder de Podem, Ione Belarra, i dirigents com Pablo Echenique o la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha renunciat a ser vicepresidenta al primer intent de formar govern amb el PSOE , quan va proposar fer un pas enrere si ell era el problema.





En aquest sentit, ha recordat que aleshores Irene va rebutjar aquesta opció sense les competències de Treball o Transició Ecològica. "Jo no conec ningú a qui li hagin ofert ser vicepresident i hagi dit que no. Conec gent que s'ha pogut queixar i dir, em ve fatal, quina responsabilitat més difícil, però no conec ningú que hagi dit no. Irene Montero va dir amb aquestes competències no”, ha esgrimit.





També ha recelat que les paraules de Sánchez sobre reeditar una coalició amb el seu espai i ha dissertat que qui dubti que el PSOE intentarà governar de nou en solitari "és que no ha entès res aquests anys", encara que el president segons la seva opinió no pot dir aquestes intencions perquè, entre altres coses, si ho expressa "molestarà" els seus socis.









CÀRREGA CONTRA EL JUTGE GARCÍA CASTELLÓ, UN JUTGE "MEDIOCRE" O PRESUMPTE PREVARICADOR

D'altra banda i qüestionat sobre el passatge del llibre sobre una conversa amb el president, en què li va dir 'van a per tu' abans que es donés el gir a la denominada peça 'Dina' en què es va qüestionar la seva condició de perjudicat, l'exvicepresident ha acusat el magistrat Manuel García Castellón no va aconseguir el seu objectiu d'acabar amb ell i que ara caldrà dirimir si passa a la història com un jutge "mediocre" o com un presumpte "prevaricador".





En aquest punt, ha avançat que una manera de mostrar el seu comportament és a través d'un documental i ha apuntat que té els mitjans i els recursos per explicar aquesta història. "I la explicarem, ha promès.





NO TORNARÀ A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Durant l'acte, Iglesias ha assegurat que no tornarà a la política institucional "ni en el seu pitjor malson" i que el teixir l'aliança del bloc plurinacional, amb forces com ERC o Bildu, va ser un dels seus èxits principals perquè va impedir la possibilitat que el PP tornés a governar, però també és conscients que llavors la seva figura política es "chamuscava" i ja "no seria competitiu" en termes electorals. "I ni tan malament", ha dit.





També ha relatat que l'"assetjament" que va patir per grups ultres a la porta del seu habitatge va ser dur, per veure com es "atacaba" la seva família pel sol fet de ser de Podem. Al fil, ha revelat que en una recent conversa amb el president xilè, Gabriel Boric, i la seva parella li va comentar que potser no era el moment de tenir fills, ja que els "enemics que tenen al davant no tenen escrúpols"





ARROPAT PER LA PLANA MAJOR DE PODEM

L'exvicepresident ha estat recolzat durant l'esdeveniment per la plana major de Podemos com és el cas de Belarra, Montero, la secretària d'Organització de Podemos, Lilith Verstrynge, el portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, la portaveu estatal del partit , Isa Serra, i altres membres de l'Executiva estatal.





També hi han assistit el coordinador federal d'IU i ministre de Consum, Alberto Garzón, el secretari d'Estat de Drets Socials i dirigent de la formació morada, Nacho Álvarez, el seu homòleg per a l'Agenda 2030 i el secretari general del PCE, Enrique Santiago, la secretària d'Igualtat, Ángela Rodríguez 'Pam', la delegada del Govern contra la Violència de Genero, Vicky Rosell, el cofundador de Podem i politòleg, Juan Carlos Monedero, o el diputat de Bildu al Congrés, Jon Iñarritu.





La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, no ha acudit a l'esdeveniment en trobar-se a Galícia per protagonitzar una sèrie d'actes aquest dimecres.





La nova publicació d'Iglesias ha despertat expectació amb una llarga cua de persones que esperaven mitja hora abans que s'obrís la sala de la Casa del Lector, a Matadero de Madrid, on ha tingut lloc l'acte. De fet, s'ha completat l'aforament sense que hi pogués entrar tots els que esperaven a l'entrada del recinte.