El PP presumeix de "recuperar la via del diàleg" amb els agents socials després de la ronda de Feijóo

Juan Bravo en imatges d'arxiu @ep





El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, ha presumit aquest dimecres de “recuperar la via del diàleg” amb els agents socials després de la ronda de reunions que ha celebrat Alberto Núñez Feijóo amb CEOE, Cepime, UGT i CCOO per exposar-los la proposta econòmica que està articulant i que enviarà aquesta mateixa setmana a Moncloa.





"És important recuperar la via del diàleg entre el Partit Popular i els agents socials. És necessari recuperar la convivència política per donar millors respostes als ciutadans", ha resumit Bravo després de la seva compareixença a la seu del PP per fer balanç de les quatre reunions que ha celebrat aquest dimecres el president del seu partit.





Feijóo en donarà més detalls aquest dimecres davant el Comitè Executiu del PP de la seva proposta econòmica que gira al voltant de quatre eixos: rebaixa fiscal, amb una baixada temporal de l'IRPF per alleujar l'elevada inflació; reducció de la despesa pública i improductiva; agilitzar l'execució dels fons europeus; i reformes que necessita Espanya.





Fonts del PP han retreu al Govern que "simplifiqui" la seva proposta econòmica a una rebaixa fiscal quan inclou moltes més mesures i moltes més obertes i amb diverses possibilitats per acostar posicions i buscar acords, sense descartar ajudes directes. A 'Génova' recalquen que és una proposta estudiada en què han participat professionals i experts que hauria de ser escoltada per l'Executiu.









VOLUNTAT D'ARRIBAR A ACORDS

Després d'aquesta jornada "intensa" de treball de Feijóo amb els agents socials, Bravo ha assenyalat que "l'important és recuperar el diàleg" i que aquestes reunions es converteixin en "la normalitat" i no siguin "una excepció". Segons ha reiterat, hi ha voluntat d'escoltar i arribar a acords amb els empresaris i els sindicats.





En aquest sentit, el també conseller andalús ha assenyalat que l'obertura del Partit Popular és “màxima” per escoltar qualsevol proposta que sigui per millorar. "El gest d'avui és clar: acordar, escoltar i respectar", ha proclamat, per afegir que el seu partit estarà en tot allò que busqui l'acord i el consens.





Entre aquests futurs punts de diàleg hi ha la reforma laboral, a la qual el Partit Popular s'hi va oposar durant la seva tramitació parlamentària. Bravo ha comentat que "com una altra mesura més, caldrà treballar-la", tot i que alhora ha advertit que "no sempre es pot arribar a acords" perquè no totes les parts pensen de la mateixa manera.





A més, ha insistit que un dels èxits actuals per mantenir l'ocupació, els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE), van ser una mesura "aprovada pel Govern anterior", de Mariano Rajoy i la llavors ministra d'Ocupació, Fátima Báñez .





"Sempre que el que es plantegi siguin coses bones per a la ciutadania aquí es trobarà el suport. La posició de Feijóo és escoltar", ha dit Bravo a la roda de premsa, encara que sense manifestar el seu suport a l'actual normativa laboral.









UNA REBAIXA TEMPORAL DE L'IRPF

Tot i l'oposició dels sindicats a una baixada de l'IRPF per a les rendes mitjanes i baixes, Bravo ha defensat la postura del partit en política fiscal, amb "caràcter temporal". "No és més que ajudar les classes mesures i baixes que recuperin aquesta pèrdua de poder adquisitiu que s'està produint amb la inflació. És difícil trobar gent que s'hi posi en contra, llevat que la seva posició respongui a qüestions d'un altre tipus", ha remarcat.





Bravo ha subratllat que el plantejament de Feijóo "és el més lògic", ja que busca "repartir" la "sobrerecaptació" de l'Estat amb "els treballadors que estan patint". És més, ha dit que avança en la línia del que s'ha aplicat a altres països europeus i del que també proposa diferents institucions com el Banc d'Espanya.





El responsable d'Economia del PP ha explicat que la inflació genera un augment de la recaptació al Govern que ha estat de 7.500 milions d'euros més els dos primers mesos de l'any. Segons ha subratllat, si el Govern tot el 2022 esperava 9.000 milions, només en dos mesos ha aconseguit 7.500 milions i “per això Feijóo veu lògic que es faci un esforç comú i l'Estat torni als treballadors el sobrecost derivat de la inflació.





Bravo ha assenyalat que a les reunions s'ha arribat amb els agents socials a punts d'acord sobre la situació dels fons europeus, perquè es gestionin de manera més àgil, transparent, aplicant la cogovernança i buscant incentius fiscals per accelerar la posada en funcionament projectes que generin ocupació.