La Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) ha xifrat en 109.000 les places vacants que tenen les empreses espanyoles , una xifra sorprenent si es té en compte que hi ha 3 milions de persones aturades al país.

Espanya té 3 milions de desocupats encara que hi ha 100.000 vacants sense cobrir /@EP

Per al president de Cepime, Gerardo Cuerva, la raó és clara: Les empreses "tenen cada vegada més dificultats" per trobar personal qualificat per als llocs. Segons ha dit en una jornada organitzada per Randstad aquest dimarts que la meitat de les persones que actualment estan parades "no tenen cap formació".

Per aquesta raó, sota el seu punt de vista és important que el Govern faci una “adequació” de la formació a demanda de les empreses. A més, pensa que cal "millorar l'eficiència" de les diferents polítiques d'ocupació alhora que es posa fre al "problema de la despoblació".

“Sens dubte la productivitat es veu ressentida en la manca de mà d'obra, ja que no hi ha tampoc una activitat i una inversió associada a la mateixa. Tot se'n ressent, el sistema econòmic i social”, va explicar.







En aquesta línia, Cuerva ha demanat que s'impulsi la "mobilitat geogràfica" i hi hagi menys burocràcia per "formar i contractar" persones, sobretot als sectors on hi ha més falta d'empleats. I és que aquest dèficit es tradueix en una menor productivitat a les empreses i això, alhora, suposa l'arribada de menys fons europeus.

Per a Jesús Echevarría, president de Randstad, "el dèficit de talent" suposa una "qüestió crítica" per al país i pensa que serà pitjor amb el pas dels anys.



"En els col·lectius de menor qualificació treballen 3 de cada 10 persones i en els de més qualificació treballen 7 de cada 10 i la taxa de l'atur és només del 10%”, va defensar. "La formació és la porta definitiva a l'ocupació" va afegir. "Només el 40% dels aturats compta amb formació o hi té accés. El 60% dels 3 milions de persones que estan en atur no tenen formació professional (FP) o superior”, va reiterar.