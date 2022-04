Un home s'enfronta a 37 anys de presó per crivellar a trets una dona davant dels seus dos fills

La Fiscalia de Madrid sol·licita 37 anys de presó per a un acusat de crivellar a trets una dona que viatjava en un cotxe en companyia dels seus dos fills, i en resulta ferit de gravetat un.





El representant del Ministeri Públic li imputa els delictes d'assassinat, intent d'assassinat i tinença il·lícita d'armes de foc. El judici se celebrarà aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Madrid.





Arxiu - Façana de l'Audiència Provincial de Madrid - Cézaro De Luca - Europa Press - Arxiu





Les indagacions policials van apuntar a un possible ajustament de comptes, ja que la víctima seria la matriarca d'un clan dedicat suposadament a la venda de droga a Valdemingómez.





Segons la Fiscalia, l'acusat i el seu pare, ja condemnat per aquests fets, es van dirigir el 7 de novembre de 2009 al domicili de RMR i li van advertir que si la seva cosina YRR no deixava de molestar-los "hi pegaria un tret" o algun dels seus fills".





La dona va explicar a la seva cosina el que va passar i aquesta va anar a casa seva en un cotxe conduït pel seu fill i en què també viatjava a la part del darrere un altre fill menor d'edat.





En una vorera del carrer els esperava l'acusat amb el seu pare amb les mans a l'esquena on amagaven una arma de foc cadascun.





A continuació van treure les seves pistoles i van efectuar "almenys" sis trets . Les bales van arribar a YRR, i li van causar la mort", i al seu fill que conduïa l'automòbil, que va resultar ferit.

L'acusat es troba privat de llibertat per aquests fets des del dia 6 de juny del 2020.