L'empresa encarregada del servei públic de recollida de residus i neteja de Cerdanyola convoca una vaga indefinida. "El conjunt del Comitè d'Empresa de Prezero, conformat pels sindicats CCOO, UGT i CGT, ha decidit convocar vaga indefinida després de mesos de negociació del nou conveni collectiu en què l'empresa plantejava d'inici increment 0% per al 2021 i una reducció salarial del 2% durant els dos anys posteriors. Després de l'argumentació i la pressió dels representants dels treballadors, l'empresa va posar sobre la taula com a última oferta una congelació salarial durant tres anys", han explicar des de CCOO.

L'empresa encarregada del servei públic de recollida de residus i neteja de Cerdanyola convoca una vaga indefinida /@Pixabay

Després, han afegit: "La plantilla plantejava d'inici increments relacionats amb l'evolució de l'IPC en un intent de recuperació del poder adquisitiu salarial perdut els darrers anys. Així mateix, plantejava la millora de diferents aspectes de contingut social i laboral que l'empresa s'ha negat a acceptar i debatre en profunditat, limitant-se a oferir millores en aspectes que ja estan contemplats a la normativa laboral vigent i que no venia complint".



En el seu comunicat, continuen: "Des del Comitè d'Empresa no s'entén ni comparteix la posició inflexible de l'empresa que intenta argumentar, sobre la base d'unes suposades pèrdues econòmiques importants en el compte de resultats. "No és just, ni ètic, ni acceptable que l'empresa traslladi als treballadors els dèficits de la seva gestió empresarial d'un servei públic i encara menys en un moment on patim un important increment de la carestia de vida” es manifesta des del Comitè de Empresa".

En les seves paraules, "a la indignació per la proposta de revisió salarial a la baixa plantejada per l'empresa, s'uneix la precària situació en què els treballadors i les treballadores de l'empresa desenvolupen els seus serveis en els últims mesos amb incomptables avaries als vehicles de la flota d'empresa i en situacions que no sempre garanteixen la seguretat i la salut laboral".

Aixó doncs, expliquen que "davant la posició inamovible de l'empresa concessionària que ocasionava una situació de bloqueig a les negociacions del conveni, el qual va finalitzar la seva vigència el desembre de 2020, des del Comitè d'Empresa es va acudir fa unes setmanes a l'Ajuntament, com a titular del servei públic de recollida de residus i neteja viària, per posar en coneixement de l’alcalde i l’equip de govern municipal la situació existent i la situació de conflicte que podia derivar en l’exercici duna vaga per part de la plantilla del servei públic. El govern municipal, amb l'alcalde al capdavant, es va comprometre a intercedir davant l'empresa concessionària per intentar acostar posicions i com a mínim que es pogués garantir un increment salarial d'un 2% aquest any, equivalent a l'increment salarial que tenen els treballadors del resta de serveis públics de l’Ajuntament".

Des del Comitè d'Empresa de Prezero, a més, apunten que "fa uns dies l'Ajuntament va comunicar al Comitè en una nova reunió que l'empresa s'havia mostrat inflexible també davant d'ells i tot i així es comprometia a buscar fórmules tècniques i mediar davant l'empresa per poder satisfer, encara que fos en part, cosa que va considerar legítimes demandes de la plantilla".

Però "davant la manca de propostes concretes que desbloquegin la negociació del nou conveni, i per una qüestió de dignitat, la plantilla no té cap més remei que posar en marxa els mecanismes legals de reivindicació i lluita al seu abast i que es concreta en una vaga de caràcter indefinit, acordada en assemblea de treballadors pràcticament per unanimitat.

Dit això, aclaren: "Els sindicats convocants, i el conjunt de la plantilla, són conscients dels perjudicis que poden ocasionar a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès i n'esperen la comprensió. Confien que aquests dies es pugui arribar a un acord acceptable que comporti la desconvocatòria de la vaga. Els representants dels treballadors manifesten la seva voluntat d'acudir amb una actitud positiva a totes les taules de diàleg i mediació que tant l'Ajuntament com el Departament de Treball de la Generalitat puguin convocar en els propers dies".