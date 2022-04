Catalunya ordena la retirada d´una joguina per contenir arsènic

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha ordenat la retirada del producte cosmètic Dream like a unicorn per contenir arsènic, una substància prohibida en maquillatges, així com fenoxietanol i àcid benzoic sense que figuressin al etiquetatge. L'alerta ha estat recollida per Facua-Consumidors en Acció .





S'ha ordenat la retirada del mercat totes les unitats del lot 8001UN.21 d'aquest producte, distribuït per Creaciones Jugavi SL.





Joguina retirada @ep





L'article Dream like a unicorn consta de dos productes. Un és l'ombra d'ulls Glam 3 que conté arsènic, una substància prohibida en cosmètics perquè està inclosa a l'annex II del Reglament 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell.





L'altre producte, una brillantor de llavis Glam 1, amb referència UN 200202, conté fenoxietanol i àcid benzoic, substàncies que no figuren a la llista d'ingredients de l'etiquetatge . Ambdós fets han estat definits com a "greus" per part de la Generalitat.





L'organisme recomana als consumidors que s'abstinguin d'adquirir el lot afectat del producte i, si en té, el rebutgi.