Creen el test d'intel·ligència més curt del món: té 3 preguntes i només ho aprova el 17%

Hi ha diverses maneres de posar a prova la teva intel·ligència, però una de les més comunes és una prova de coeficient intel·lectual. Aquests tests són sovint força llargs, amb moltes preguntes i acaben aconseguint que qui ho realitza, desconnecti.





Si vostè està entre aquest grup de gent, aleshores està de sort. Han creat un test de coeficient intel·lectual amb només tres preguntes, encara que amb una dificultat superior al de la majoria: només al voltant del 17% dels testats van aconseguir superar la prova durant un estudi.





Anomenat Prova de Reflexió Cognitiva, el qüestionari no és nou, però originalment va ser part d'un treball de recerca publicat el 2005 pel professor Shane Frederick del MIT. Aquest document ha ressorgit recentment en línia, tornant-se viral i deixant molts desitjosos de provar-ho.





Com a part de la seva investigació, el professor Frederick va fer que més de 3.000 participants d'una varietat d'antecedents educatius completessin la prova, i fins i tot aquells que assistien a les millors universitats nord-americanes , com Yale i Harvard, van tenir dificultats per resoldre totes les respostes.





Aquí podeu veure les tres preguntes del test i, si voleu, provar sort:



1. Un bat i una pilota costen 1,10 dòlars en total. El bat costa 1 dòlar més que la pilota. Quant costa la pilota?







2. Si cinc màquines triguen cinc minuts a fabricar cinc ginys, quant de temps trigarien 100 màquines a fabricar 100 ginys?





3. En un llac, hi ha un pegat de nenúfars. Cada dia, el pegat es duplica en mida. Si el pegat triga 48 dies a cobrir tot el llac, quant de temps trigarà el pegat a cobrir la meitat del llac?