Més de 2.300 persones visiten l'espai Cota Zero de Tortosa en 4 dies /@Ajuntament de Tortosa

Més de 2.300 persones han acudit a visitar l'espai Cota Zero de Tortosa, on es poden veure restes arqueològiques de quinze segles d'història de la ciutat, en total només quatre dies. S'acaba d'obrir al públic i els primers dies, que justament han coincidit amb la Setmana Santa, ha tingut una gran afluència de públic.

Per ser més concrets, des de l'Ajuntament del municipi han informat que han estat més de 2.300 persones les que han visitat el lloc entre dijous 14 i diumenge 17 d'abril. A més, han especificat que al voltant de la meitat eren veïns de Tortosa, però que la resta han estat turistes.

Això, però, no és estrany. I és que el municipi ha acollit durant la Setmana Santa dos esdeveniments esportius, un de futbol i un d'handbol, per la qual cosa moltes persones hi han acudit i han aprofitat per visitar el Cota Zero.

L'espai Zona Zero és un museu on s'exposen totes les restes arqueològiques que s'han trobat sota la plaça de la catedral durant quinze segles . Així doncs, hi ha restes de la muralla romana de Tortosa, però també, per exemple, elements que es van desprendre de la façana fluvial renaixentista.