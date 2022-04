Nova jornada de vaga als autobusos urbans de Lleida aquest divendres /@UGT (EP)

Els empleats d'Autobusos de Lleida-Moventis , el servei públic d'autobusos a la ciutat, fa setmanes que denuncien "l'incompliment de l'empresa a aplicar l'increment salarial pactat al conveni per a l'any 2022".







El comitè d'empresa i Moventis van començar unes negociacions que s'han trencat i divendres els conductors dels autobusos urbans de Lleida tornaran a fer una parada . Aquest dijous tornaran a reunir-se per pactar els serveis mínims, que a la primera jornada de vaga van ser del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia.

Tot i això, des d'Europapress van informar que els 21 autobusos urbans que havien de circular aquest divendres com a serveis mínims durant la vaga convocada pel comitè d'empresa d'Autobusos de Lleida no van sortir de les cotxeres.

Cal apuntar, per altra banda, que des del comitè d'empresa no es descarta que hi hagi més aturades durant el proper mes de maig.