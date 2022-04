Un nen de 13 anys assassina el seu padrastre i l'enxampen per les càmeres de seguretat /@Pixabay

Un militar en recés va ser assassinat dilluns a Mèxic i va ser el seu fillastre el que va donar l'avís a la policia. Segons el menor, dos homes van trucar a la porta del seu habitatge i quan la víctima va obrir, un el va disparar al cap i el va matar. No obstant això, les càmeres de seguretat han demostrat que mentia.

Quan els agents van registrar les càmeres, van poder veure que el padrastre del menor caminava per davant seu, que es tocava la part de davant dels pantalons com si busqués alguna cosa. Després van sentir un tret i al nen cridar demanant ajuda, però a les càmeres no es veu cap altra persona.

El nen va ser interrogat novament pels agents i llavors sí que va confessar que li havia disparat ell perquè el militar el maltractava de manera constant , apunten des de El Universal. A més, els va comentar que va ser un mecànic qui va donar-li l'arma.