Argimon demanarà al Govern central la retirada del certificat Covid per viatjar

Xifra en 4.500 milions la despesa directa feta en salut a Catalunya per la pandèmia /@EP

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, demanarà al Govern que sol·liciti la retirada del certificat digital Covid per viatjar i ha dit que "s'està estudiant" la possibilitat d'una quarta dosi de la vacuna contra el Covid-19 per als més grans de 80 anys.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimecres recollida per Europa Press, també ha advocat per retirar el sistema de Spain Travel Health (SpTH), utilitzat per tenir constància dels contactes estrets, ja que ha considerat que “té poc sentit” si s'ha acabat amb el rastreig.

Ha assegurat que la vacunació segueix avançant, i ha assenyalat que hi ha països que ja estan posant la quarta dosi : “Segurament acabarem posant-la, probablement aquest any”, ha dit, descartant-la de moment per a la població general.

Ha advertit d'una nova etapa de la pandèmia "basada en el sentit comú" i la responsabilitat que, en les paraules, requerirà un temps de rodatge, per la qual cosa ha demanat empatia i respecte durant el procés d'adaptació.

Ha fet una crida a "normalitzar la vida" amb prudència i a adoptar el mateix patró de comportament que abans de la pandèmia davant d'un cas de malaltia, per la qual cosa ha desaconsellat fer un test de coronavirus sense recomanació sanitària expressa.

“ La idea que teníem que a la mínima que tenim una mica de mal de cap, que tenim una mica de moc, anem al centre que ens facin una prova ens l'hem de treure del cap ”, ha conclòs.

CENTRES DE TREBALL I RESIDÈNCIES



Argimon ha considerat que la capacitat dels centres de treball de determinar si en aquests espais s'ha d'usar la màscara "portarà una mica de conflicte", per això ha apostat per la responsabilitat i ha descartat que la Generalitat proposi recomanacions.

Pel que fa a les residències, on treballadors i visitants hauran de portar les màscares, s'ha mostrat favorable que els residents no ho hagin de fer, ni tan sols als espais comuns: "Per prevenir una infecció no podem fer una cosa que dificulta la relació personal".

INVERSIÓ I PRESUMPTE ESPIONATGE



Ha xifrat en 4.500 milions d'euros la despesa que s'ha fet directament en salut a Catalunya per la pandèmia, i ha alertat que no preveu la repercussió social i econòmica que ha comportat.

Ha assegurat que les relacions formals entre la Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat queden congelades pel presumpte espionatge a líders independentistes, però ha destacat que sí que mantindran el contacte en les qüestions tècniques: "Les relacions amb Sanitat són poc polítiques".