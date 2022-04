Zelenski afirma que la situació a Mariúpol continua sent "la més greu possible"

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest dimarts a última hora que la situació a Mariúpol, ciutat portuària assetjada per les tropes russes, continua sent "la més greu possible", i que no han rebut una resposta de Rússia per intercanviar civils.





Volodimir Zelenski @ep





"L'exèrcit rus bloqueja tots els esforços per organitzar corredors humanitaris i salvar la nostra gent. Es desconeix el destí d'almenys desenes de milers de residents de Mariúpol que han estat reubicats en territori controlat per Rússia", ha sostingut en el seu discurs diari.





Així, el mandatari ucraïnès ha recalcat que "malauradament, no se sent una resposta de Rússia a l'oferta d'intercanvi, que podria salvar els civils i defensors de Mariúpol".





A més, ha subratllat que la intensitat del foc de les tropes russes a Khàrkiv i a les regions del Donbass i Dnipropetrovsk "ha augmentat considerablement" quan conclou "el dia 55 de la defensa d'Ucraïna contra l'agressió a gran escala".





"La situació és força clara: els ucraïnesos de totes les regions del nostre estat donen suport a la unitat nacional ucraïnesa. Donen suport a la nostra condició d'estat nacional", ha assenyalat el mandatari ucraïnès.





Zelenski ha sol·licitat un cop més als seus socis carregament armamentístic. "Espero que els socis escoltin aquesta tesi i entenguin que cada dia és important. Qualsevol endarreriment en l'ajuda a Ucraïna dona als ocupants l'oportunitat de matar més ucraïnesos", ha dit.





Així mateix, ha anunciat que ampliarà la llei marcial. "Els diputats s'han ofert a donar suport a la decisió tècnica de prorrogar la llei marcial. Això és necessari per al suport legal de la defensa del nostre estat i el funcionament estable de totes les estructures", ha indicat.





Zelenski ha esmentat que aquest dimarts ha parlat amb el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, i tots dos han coordinat "els següents passos necessaris per protegir l'Estat d'Ucraïna i la llibertat a Europa" i han acordat "augmentar el subministrament d'armes pesants".





També ha tractat amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, sobre "les necessitats defensives, financeres i humanitàries d'Ucraïna". "Estem accelerant els procediments perquè Ucraïna pugui avançar en la integració europea tan de pressa com sigui possible", ha afegit.