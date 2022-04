Renfe estrena un nou logotip per a l'AVE 30 anys després del primer tren d'alta velocitat a Espanya

Renfe ha renovat la identitat visual de la marca AVE i ha estrenat un nou logotip, coincidint amb el 30è aniversari del primer tren d'alta velocitat a Espanya, que va iniciar les operacions el 21 d'abril del 1992 entre Madrid i Sevilla.





Renfe @ep





L'operadora defensa en un comunicat que aquesta nova identitat "mira el futur, però sense oblidar aquestes arrels inicials que ho han identificat durant 30 anys i que fan d'AVE un dels productes més reconeguts a Espanya".





Per això, la nova identitat visual d'AVE és un 'restyling' o renovació de la imatge existent fins a l'actualitat, per tal de reflectir-ne la trajectòria al llarg dels darrers 30 anys i adaptar-se a un nou posicionament de marca.





El mes de gener passat, Renfe va posar en marxa un concurs d'idees, obert a qualsevol agència i empresa, per renovar la imatge de la marca AVE, al qual es van presentar més de 50 agències creatives, de disseny i publicitàries, i el guanyador del qual va ser l'agència de publicitat TRUPP, de Bilbao.





A nivell visual, el logotip manté l'èmfasi a la lletra central de la marca, la 'V', presentant-se com a metàfora de la confluència de camins, de persones, d'experiències i trobades, podent-se utilitzar com a isotip aïllat en algunes representacions i suports.





AVE es troba actualment en un procés de renovació amb què pretén acostar-se a nous públics i ampliar el seu nombre d'usuaris, convertint-se en un producte més accessible i oferint més flexibilitat en la seva oferta comercial, que podrà adequar-se a les necessitats dels diferents viatgers .





“Amb aquests nous canvis, la identitat visual s'adapta també per continuar sent una marca moderna i actual, disposada a seguir competint com a líder del transport a Espanya, i mantenint els seus atributs de compromís, lideratge, excel·lència, proximitat i flexibilitat”, argumenta.





COMPROMÍS DE PUNTUALITAT





Alhora, Renfe ha reforçat la protecció jurídica de la marca AVE, els drets de la qual estan registrats a l'Oficina de Marca Comunitària, amb la seva recent incorporació a l'Associació per a la Defensa de la Marca (Andema), que defensa els drets de la marca empreses a Espanya.





Així mateix, AVE és considerada com a 'Marca Renombrada', que li confereix un especial grau de protecció jurídica i legal, i ha estat nomenada 'Ambaixadora de la Marca Espanya' pel Fòrum de Marques Renombradas d'Espanya.





Entre els atributs d'AVE que Renfe pretén ressaltar, hi ha el compromís voluntari de puntualitat, un fet que destaca com a diferencial en ser la companyia europea amb el sistema d'indemnitzacions més beneficiós per als seus clients, tornant el 100% de l'import del bitllet de l'AVE en retards de més de 30 minuts, i el 50% de l'import del bitllet en retards de més de 15 minuts, superant àmpliament la normativa mínima europea.