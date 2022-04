Les urgències de l'Hospital de Bellvitge han col·lapsat: 114 pacients estan sent atesos als passadissos

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) , sindicat més representatiu a les administracions públiques, denunciava, la setmana passada, que el tancament de les Urgències per Covid de l'Edifici Delta de l' Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) de Barcelona i el seu traspàs a les Urgències generals posaven en greu perill la seguretat dels pacients.





Hospital de Bellvitge @ep





L'HUB va procedir, el 8 d'abril passat, a aquest tancament de l'Edifici polivalent Delta 0, que es va habilitar, al seu moment, per tractar els malalts de Covid. Això suposava que deixaven de disposar de dues plantes de l'edifici, habilitades amb tots els mitjans per atendre pacients Covid i 52 llits menys. Com a conseqüència, els pacients confirmats o que se sospités que podien tenir-lo passaven a ser atesos per les urgències generals de l'hospital, juntament amb tots els pacients de diferents patologies que acudien als serveis d'urgències com són pacients cardiòpates, oncològics, etc.





Tot i les peticions realitzades per CSIF, tant a nivell de la direcció assistencial del centre com de la gerència de l'ICS, no es van prendre mesures. A les guàrdies del diumenge 17 i ahir, dimarts 19, torn de nit, els treballadors d'aquest centre van arribar al col·lapse total. El personal estava exhaust davant d'una situació que ja excedeix fins i tot els límits del despropòsit ja que va arribar a tenir 199 pacients a urgències, dels quals 114 pacients van ser atesos als passadissos i sales d'espera i 85 atesos a boxes , sense garantir ni la seguretat ni la qualitat assistencial i que continua posant en greu perill pacients i personal sanitari.





L'única solució que va trobar la direcció de l'hospital va ser obrir una planta que estava tancada amb 14 llits, una cosa del tot insuficient. Encara mantenen prop de 80 llits tancats a l'àrea d'hospitalització.





No hi ha molt bones previsions ja que es comencen a retirar les mascaretes i al HUB segueixen havent-hi 199 pacients a urgències, dels quals 114 romanen en passadissos o sales d'espera , més 11 pacients amb Covid o sospita a urgències i 33 pacients pendents de llit per ingrés.





CSIF exigeix solucions immediates a la direcció de l'hospital i al seu comitè de crisi i que tornin a obrir i habilitar l'Edifici Delta.