Un jutge aprova l'ordre d'extradició d'Assange als EUA i la remet al Govern del Regne Unit

Julian Assange @ep





Un jutge del Regne Unit ha aprovat aquest dimecres l'extradició als Estats Units del fundador de WikiLeaks, Julian Assange , i ha remès l'ordre a la ministra de l'Interior britànica, Priti Patel, que té un termini de dos mesos per determinar si la ratifica .





"Un jutge britànic ha ordenat l'extradició d'Assange als Estats Units, on farà front a una condemna de 175 anys (de presó) per les seves publicacions", ha dit Wikileaks al seu compte a Twitter, abans d'afegir que Patel tindrà fins al 18 de maig per pronunciar-se.





La decisió ha estat adoptada pel jutge Paul Goldspring, segons ha informat el diari britànic 'Evening Standard'. La vista s'ha celebrat enmig d'una protesta als voltants de l'edifici on ha participat l'antic líder del Partit Laborista Jeremy Corbyn.





El Tribunal Suprem del Regne Unit va desestimar al març la petició d'Assange per recórrer la seva extradició als Estats Units, on està acusat d'espionatge i es podria enfrontar a una pena de fins a 175 anys de presó per la publicació de documents oficials classificats.





El fundador de WikiLeaks va estar refugiat a l'Ambaixada equatoriana des del 2012 per evitar ser extradit inicialment a Suècia , on tenia pendent una investigació per presumptes delictes sexuals, finalment desestimats. Tot i això, va ser detingut l'abril del 2019 després que les autoritats equatorianes li retiressin l'asil.





El cas no té precedents als Estats Units sota la normativa original, la Llei d'Espionatge de 1917. Molts acadèmics consideren que la llei, que mai no s'ha utilitzat per enjudiciar un periodista fins ara, planteja problemes constitucionals preocupants perquè infringeix els drets de la Primera Esmena a rebre i publicar informació.