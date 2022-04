Activada l'alerta del pla Inuncat per les pluges previstes al sud de Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres l'alerta del pla Inuncat pels episodis de pluja previstos al sud de Catalunya per a aquest dimecres i dijous, informa en un comunicat.





Pluja @unsplash





A les comarques del sud de Catalunya i l'extrem nord-est aquest dimecres i fins dijous al matí es podran acumular quantitats de precipitació que superin els 100 litres per metre quadrat en 24 hores.





Aquest dimecres augmenta la probabilitat de superar el llindar d'intensitat a zones de la comarca de les Terres de l'Ebre (Tarragona), del Litoral i Prelitoral de Tarragona amb precipitacions que poden anar acompanyades de tempestes.





Pel que fa a l'estat del mar, s'esperen onades que superin els 2,5 metres d'altura, durant dimecres que afectaran el litoral des del Barcelonès (Barcelona) fins al Montsià (Tarragona) mentre que dijous a la matinada es limitaran al litoral del Alt i Baix Empordà (Girona) fins a la tarda.





Protecció Civil ha avisat els municipis afectats i recomana a la ciutadania precaució en la mobilitat per zones on hi pugui haver precipitacions.